Квантовата ера дойде, докато се разсейвахме с AI

Дръпни се, изкуствен интелект. Друга трансформираща технология с потенциал да промени индустриите и да пренареди геополитическата карта най-накрая излиза от лабораториите: квантовите технологии, пише колумнистката на Bloomberg Катрин Торбеке в материал.

ООН нарече 2025 г. международна година на квантовата наука и технологии. Тя беше белязана от поредица от новини – и огромен шум – около една изумителна област на науката, дълго отхвърляна като вечно на поне десетилетие от това да бъде полезна за нещо. Но така се говореше и за АІ, преди ChatGPT да стимулира настоящата световна надпревара във въоръжаването и еуфорията на инвеститорите.

Квантовата технология използва странната механика на квантовата физика – как се държат частиците на атомно ниво – за да създаде компютри, сензори и комуникационно оборудване, които са експоненциално по-мощни от днешните. Класическите компютри обработват информация в битове, които могат да бъдат представени като „0“ или „1“. Квантовите компютри използват кюбитове, които – потърпете за момент – могат да съществуват в суперпозиция на двете състояния едновременно. Това им позволява да оценяват огромен брой възможности с изключителна скорост.

Колкото и загадъчна да изглежда, квантовата технология има потенциала да трансформира сектори от медицината до финансите. McKinsey & Co. изчислява, че тя може да генерира до 97 млрд. долара приходи в световен мащаб до 2035 г. От Bain & Co., разглеждайки по-широката екосистема, казват, че може да отключи пазарна стойност до 250 млрд. долара.

Изкуственият интелект погълна по-голямата част от вниманието тази година. Но ако не сте следили внимателно, ето какво може би сте пропуснали в квантовата технология и какво може да се очаква в бъдеще.

Годината започна с нещо рядко срещано в областта: попадна под светлините на прожекторите. През февруари Microsoft Corp. представи първия си чип за квантови изчисления – начин за побиране на милион кюбита на един процесор. Елегантно видео в YouTube изясни част от иначе обикновено научния жаргон, завършвайки с декларацията: „Намираме се на прага на квантовата ера“. По-късно някои изследователи поставиха под въпрос дали PR кампанията не е отишла твърде далеч, преувеличавайки може би в известна степен науката в основата.

Но бляскавото обявление на Microsoft следваше представянето в края на 2024 г. компютърния чип за квантови изчисления на Google, наречен Willow. То бързо беше последвано от облачното подразделение на Amazon.com Inc., което загатна за свой чип Ocelot, за който твърди, че може да намали разходите за квантова корекция на грешки с до 90% в сравнение с предишни методи. Намаляването на процента на грешки е едно от най-големите предизвикателства, като се има предвид колко чувствителни са кюбитите дори към най-малките промени в средата им.

До юни International Business Machines Corp., пионер в сектора, представи впечатляващо подробна рамка за пускане на устойчив на грешки (тоест по-малко податлив на грешки) квантов компютър до 2029 г. А през октомври Google заяви, че е изпълнила „проверим“ алгоритъм на своя чип Willow – което означава такъв, който може да бъде повторен на друга квантова система. Алгоритъмът, наречен Quantum Echoes, е работил 13 хил. пъти по-бързо на Willow, отколкото е възможно на най-мощния суперкомпютър в света, според Google.

Бързото развитие на квантовата активност от страна на големите технологични и стартиращи компании през 2025 г. би било немислимо дори преди пет години. Инвеститорите обръщат внимание и капиталът тече. Инерцията е малко вероятно да намалее през 2026 г.

САЩ все още са начело, но Китай бързо свива разликата. Наскоро писах за това, посочва Торбеке, във връзка със скок в подаването на патенти – същите данни, които анализаторите използваха преди, за да предвидят лидерството на страната в други сектори, като например електрическите превозни средства. Джон Мартинис, един от тазгодишните носители на Нобелова награда за физика, предупреди по-рано този месец, че Китай изостава само с „наносекунди“.

В ход е нова геополитическа надпревара. Пекин е отделил 15,3 млрд. долара публични средства за квантови изчисления, повече от осем пъти повече от 1,9 млрд. долара, обещани от САЩ. Западът до голяма степен беше изненадан от бързия напредък на Китай в областта на изкуствения интелект. Не може да си позволи това да се повтори. Залозите в квантовата област са може би по-високи, но няма извинение за изненади от нови пробиви, идващи оттам през новата година

И все пак, въпреки цялото вълнение, ограниченията на днешните машини са също толкова реални.

В началото на годината главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг направи прогноза, че сме на около 15 до 30 години от това квантовите компютри да бъдат много полезни. По-късно той каза, че греши, и до юни вече заяви, че технологията може да бъде приложена за „решаване на някои интересни проблеми през следващите години“. Но той не е единствен по отношение на предпазливостта. Ръководителят на отдела за квантов хардуер в Amazon Web Service имаше подобен график от 15 до 30 години през август. Дори някои от най-агресивните прогнози в индустрията поставяха постигането на значима полезност на поне пет години разстояние. Разминаването в прогнозите подчертава колко трудно остава да се стабилизират кюбитите и да се намалят процентите на грешки в голям мащаб.

И все пак тази несигурност е точно причината, поради която бизнес лидерите трябва да обърнат внимание сега.

Един от най-непосредствените рискове произтича от един от най-известните алгоритми на квантовите технологии. На теория, алгоритъмът на Шор би позволил на достатъчно мощен квантов компютър да разбие голяма част от често използваното криптиране от банки и правителства в днешния интернет. Разработват се нови „постквантови“ криптографски стандарти, но излизането от употреба на съществуващите системи все по-често е въпрос на „кога“, а не на „ако“.

Проучване на Bain тази година установи, че 73% от ИТ специалистите по сигурност очакват това да бъде „съществен риск“ през следващите пет години, а 32% - през следващите три години. И все пак само 9% посочват, че имат план за справяне с него.

Това разминаване е истинската история на квантовата икономика, навлизаща в 2026 г. Сроковете са свити, парите се наливат и световната надпревара е в ход – но подготовката изостава. Сега е моментът компаниите и политиците да изградят нови квантови стратегии и канали за таланти, започвайки със сериозен план за постквантова сигурност. Манията започва да вдига все повече шум; в тишината остава това колко неподготвени сме.