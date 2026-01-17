Световната икономика си изгради навика да пренебрегва неприятните шокове

Световната икономика си създава изненадващ навик да пренебрегва неприятните шокове. От 2020 г. насам светът премина през глобална пандемия, инфлация, рязко покачващи се лихвени проценти и избухване на война без чувствителен спад.

През 2025 г. цунами от ентусиазъм относно изкуствения интелект компенсира разрушителните ефекти от търговските сътресения заради митата на американския президент Доналд Тръмп. Това поддържа икономиките и финансовите пазари в движение.

Противоположните сили се готвят да се борят за надмощие отново през 2026 г. Сцената е подготвена за бурна надпревара между печалбите и проблемите, пише Ройтерс.

Невероятната устойчивост на световната търговия и финанси се видя, след като Тръмп се завърна в Овалния кабинет в началото на 2025 г. Той бързо въведе много високи мита, които мнозина приеха като сложен блъф, атакува с "голямата резачка" вашингтонската бюрокрация, отчужди близките съюзници на САЩ и нападна независимостта на Федералния резерв.

Все пак, изключително големи инвестиции в центрове за данни и друга инфраструктура, свързана с изкуствения интелект, в съчетание с повишаващата доверието сила на растящия фондов пазар, се оказаха по-мощни и се противопоставиха на прогнозите за инфлационен шок или спад.

Всъщност, на случайните наблюдатели на финансовите пазари може да се прости, че не забелязват голяма промяна. През последните седмици на 2025 г. доходността по 10-годишните американски държавни облигации се движеше около 4% - малко по-ниско, отколкото по време на преизбирането на Тръмп година по-рано.

Индексът S&P 500 се повиши с около 15%, въпреки че се представи по-слабо от акциите в Сеул, Хонконг, Токио, Франкфурт, Рим и дори Лондон. По-слабият долар и покачващата се цена на златото са единствените видими напомняния за пукнатини във финансовия ред.

2026 година обещава добър сблъсък в тежка категория. В единия ъгъл е световната икономика, за която повечето прогнозисти очакват да продължи да расте стабилно, подпомогната от стимулите, осигурени от „Големия красив законопроект“ на Тръмп, обещанието за по-ниски лихвени проценти, продължаващите разходи за изкуствен интелект и евентуален мир в Украйна.

В другия ъгъл се крие група разрушителни рискове. Те включват разочарование от изкуствения интелект, назначаването на зависим председател на Федералния резерв, нефункционалната политика на Запада, скърцащия корпоративен кредит, все по-уверените Китай и Русия и постоянната възможност финансовата гравитация да се наложи отново над исторически високите оценки на акциите.

Това е несигурният фон, на който авторите от рубриката Breakingviews на Ройтерс се опитват да правят прогнози за годината. Това не е сухо упражнение по прогнозиране, а опит да се очертаят някои провокиращи размисъл и може би неочаквани сценарии, които биха могли да се материализират през 2026 г.

Някои от прогнозите им за 2025 г. се оказаха добри. Тръмп се изправи пред ранен сблъсък с пазарите на облигации, но отстъпи, когато предизвиканите от митата разпродажби се оказаха твърде резки.

Новият канцлер на Германия разхлаби дълговата спирачка на страната. Майк Хенри, шефът на минния гигант BHP, за кратко поднови интереса си към конкурента Anglo American.

Собственикът на Google – Alphabet, инвестира 32 млрд. долара във фирмата за киберсигурност Wiz, както беше предсказано от авторите в рубриката.

Други прогнози се оказаха неточни или поне преждевременни. OpenAI не стартира първично публично предлагане през 2025 г., въпреки че изобретателят на ChatGPT остава силен претендент за листване на фондовия пазар.

Intel не се поддаде на поглъщане, но приветства правителството на САЩ като акционер. Щатът Калифорния не се отдели от Съюза, но губернаторът му Гавин Нюсъм се очертава като силен критик на администрацията на Тръмп.

С идването на 2026 г. световната икономика се възползва от няколко мощни тласъка. Правителството на САЩ все още е в режим на стимулиране. Инвестиционният бум в изкуствения интелект продължава и се разпространява към преди това скучните комунални услуги.

Хиляди фенове от цял ​​свят ще присъстват на мачове от Световното първенство по футбол – ако Тръмп ги пусне в страната.

При условие че инфлацията не се повиши – голямо „ако“, лихвените проценти могат да паднат още повече, което ще помогне на инвеститорите в облигации да преодолеят опасенията си относно държавния дълг. (Япония отново ще бъде изключение.)

Други положителни импулси ще бъдат мерките на Китай срещу ирационалната конкуренция и свръхкапацитета. Това би трябвало да увеличи корпоративните печалби във втората по големина икономика в света.

Възраждането на корпоративните сделки може да доведе до най-голямата сделка за сливания и придобивания в историята.

Пазарите за втечнен природен газ и батерийни технологии се насочват към свръхпредлагане, за радост на купувачите.

За доставчиците на частен кредит най-голямата заплаха е не толкова корпоративните фалити, колкото бъдещето на по-баналната възвръщаемост.

Много дебнещи опасности могат да провалят оптимистичния сценарий. Засилената държавна намеса в бизнеса е неизбежна, като Boeing е силен кандидат да стане следващият затруднен американски корпоративен шампион, който ще получи инвестиция от правителството на САЩ.

Прекомерните спекулации с криптовалути и необузданите сделки от семейството на Тръмп и членовете на неговата администрация биха могли да се комбинират, за да доведат до правителствена спасителна програма от цифрови токени.

Прекратяването на огъня в Украйна само ще окуражи руския президент Владимир Путин, който ще изпита решимостта на Организацията на Северноатлантическия договор, което, от своя страна, ще стимулира сливания между контрагенти в отбраната.

Междувременно 2026 г. се очертава като ключова година за изкуствения интелект. Иновациите в чатботовете ще стимулират разработването на устройства, които реагират на човешки глас, а не на плъзгане на палец.

Възбудата може да изкуши Марк Андреесен, чието първично публично предлагане на Netscape определи дотком лудостта през 90-те години на миналия век, да повтори трика, като поиска листване на фондовата борса за своята фирма за рисков капитал.

Самообучаващите се компютри също могат да причинят проблеми. Агресивният опит на шефа на Oracle Лари Елисън, подхранван от дълга, да се присъедини към големите технологични компании, ще има обратен ефект. Ако инвестиционният бум се провали, ще се появят нови предприемачи, които ще измислят изобретателни нови приложения за всички тези центрове за данни.