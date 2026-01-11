В Украйна Русия вече воюва по-дълго, отколкото през Втората световна война

Войната в Украйна вече продължава по-дълго от Великата отечествена война за Русия - 1418 дни. Това е най-дългият военен конфликт за Москва в последните повече десетилетия. СССР, чийто правоприемник е Русия, се включва във Втората световна война през лятото на 1941 година, тоест няколко години след началото. Това става с началото на операция "Барбароса", с която Берлин нарушава подписаното през 1939 година споразумение за ненападение със СССР.

За Москва Втората световна война продължава от 22 юни 1941 година до ранните часове на 9 май 1945 година. Руски военни кореспонденти започват да отбелязват, че за това време съветските войски вече са стигнали до Берлин и Германия капитулира, а в Украйна продължават опитите за превземането на Донецка област. Първите територии бяха овладяни още през 2014 година и пред Москва сега стои целта да окупира още около една трета от територията на областта.

Източник: Институт за изучаване на войната (ISW)

Според анализите през 2025 година Русия е окупирала между 4700 кв. километра (по данни на западни наблюедатели) и 6000 кв. километра (по официални данни на руското Министерство на отбраната), или по-малко от 1% от територията на Украйна. Руските военни не успяват да се справят със съпротивата в битки за ключови места - месеци наред например продължава битката за Покровск и Мирнохрад, които са основна цел за руската армия от лятото на 2025 година и там е струпана повече от 100 хил. души войска.

Според Института за изучаване на войната (ISW) Русия няма време да натрупа стратегически резерви от жива сила, което е пречката за ускоряване на настъплението.

50-на атаки на ден в Покровското направление

През последните месеци данните на украинските военни сочат, че в Покровското направление ежедневно се фиксират по около 50-на атаки като в отделни дни има ескалация до около 70 атаки. Украинците обаче продължават да удържат позициите си в града, който руските военни обявиха за окупиран още през октомври. Подобно е положението и в Мирнохрад. Операторите на дронове и на двете воюващи страни държат под прицел логистичните линии на врага и снабдяването се осъществява основно с наземни дронове. И двете воюващи страни не могат да използват бронирана техника, която е лесна цел за операторите на дронове, и се водят ожесточени градски боеве с пехота.

Сводката на Генералния щаб на Въроръжените сили на Украйна за 1417-ия ден на пълномащабната война отбелязва 47 атаки около и в Покровск. В съседното Олександривско направление е имало 14 бойни действия.

Интензивни остават битките в Лиманското (10 атаки) и Костянтинивското направление (13 атаки). Руски военни кореспонденти критикуват съобщенията на руското военно ръководство за успехи при създаването на буферни зони в Сумска и Харковска област, посочвайки атаките срещу Белгород, оставили без ток и топлоснабдявае 500 хил. домакинства в областта.

От есента руснаците опитват да отворят нов фронт в Запорожката област и настъпват към Хуляйполе, където са регистрирани 23 атаки през миналото денонощие.

Като цяло ВСУ съобщава за 173 атаки на 10 януари, което означава запазване на темпото спрямо предходния ден (171 атаки). Русия е извършила 56 въздушни удара със 156 управляеми авиационни бомби, както и 3700 артилерийски обстрела по цели на фронтовата линия и близките населени места. Увеличава се използването на fpv-дронове - 7000.

ВВС на Украйна съобщава за изстреляи 154 дрона, от които са свалени 125.

В Киев продължава работата по възстановяване на електро и топлоподаването. По данни на кмета Виталий Кличко около 3000 жилищни сгради в столицата все още са без ток и парно, или около половината от понеслите щети след масираната атака по украинската столица в края на миналата седмица. Украинският президент Володимир Зеленски критикува призивите на кмета за евакуация на жителите към места с осигурено отопление. "Той не може да демонстрира това, което руснаците искат да видят и да чуят", посочи президентът пред Bloomberg и призова властите да се съсредоточат в мерките по отстраняване на щетите.

"Орешник" не постигна целта си и Европа се готви за война

Ударът с ракетата "Орешник" се разми в информационното поле, признават руски военни анализатори. Те критикуват "дългото чакане" - в Русия от месеци се коментира възможността за използването на ракетата в отговор на различни украински операции в тила, както и неясната цел, която е била поставена при използването на ракетата. Първоначално в Украйна се коментираше, че "Орешник" е бил насочен към газовата инфраструктура в Лвовска област, но след това се оказа, че ударът е бил по авиационен завод. Има съобщения за щети по пистите и хангарите, както и по техника за ремонт на самолети.

Европа използва атаката, за да продължи своята милитаризация, отчитат руските анализатори. Великобритания например съобщи, че ще отдели 200 млн. паунда (230 млн. евро), за да подготви своя военен контингент за мисия в Украйна след края на войната. Военният министър Джон Хийли посети Киев в края на миналата седмица и осъди атаката по цивилна инфраструктура в Киев на фона на ниските температури - Украйна е обхваната от студена вълна и в столицата температурата падна под -10°С.

В понеделник (12 януари) ще се проведе заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Украйна като основната тема е имено използването на балистична ракета със среден обсег на действие.

Зеленски е одобрил нови удари в руския тил

Украйна ще продължи да организира операции в тила на Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски след разговор с временно управляващия Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Евгений Хмара. В своето вечерно обръщение за 1417-ия ден от началото на войната Зеленски отбеляза, че е изслушал отчет за текущите действия на институцията, както и че е одобрил нови операции.

"Защитаваме се активно и всяка загуба на Русия ни приближава към края на войната", каза украинският президент.

СБУ организира редица операции на територията на Русия, включително и трите атаки по Кримския мост от началото на пълномащабната война и "Паяжина" срещу руската стратегическа авиация. След смяната на ръководството на институцията продължават и атаките по рафинерии и енергийни съоръжения. В Украйна имаше опасения, че подобни операции ще бъдат спрени, но повече от денонощие без електрозахранване са над 500 хил. домакинства в Белгородска област. Украински дронове подпалиха рафинерия на "Лукойл" във Волгоградска област.

Блокирането на интернет в Русия е струвало 12 млрд. долара на икономиката

През 2025 година блокирането на интернет е коствало на руската икономика 11,9 млрд. долара, пише Forbes. Изданието цитира специализиран доклад, според който през миналата година интернетът в Русия е бил блокиран 37 хил. часа. Една от причините е опитите на Москва да контролира информационния поток и да стартира собствената си мрежа RuNet, но също така и атаките на украинските дронове.

Руските военни кореспонденти от месеци отбелязват, че интернетът се блокира в зоните с атаки на дронове и допълват, че това не помага за отразяването им. След операция "Паяжина" на СБУ, при която бяха използвани руски сим-карти за насочване на дронове към обекти на стратегическата авиация, военното ръководство е наредило блокиране на мрежата.

Според руските военни наблюдатели обаче коментират, че Украйна отдавна вече не разчита на руските връзки при атаките, а използват терминалите на Starlink, както и собствени терминали.