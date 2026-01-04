IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Франция ще забрани вноса на храни със съдържание на забранени в ЕС пестициди

Указът за спиране на вноса ще бъде издаден в идните дни

17:53 | 04.01.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Франция планира да забрани вноса на храни от Южна Америка и другаде, които съдържат пестициди, забранени за използване в Европейския съюз, предава Bloomberg.

Премиерът Себастиан Льокорню заяви, че указът за спиране на вноса на продукти, съдържащи следи от вещества като манкоцеб, глуфозинат, тиофанат-метил и карбендазим, ще бъде издаден в идните дни.

„Авокадо, манго, гуава, цитрусови плодове, грозде и ябълки от Южна Америка и другаде вече няма да имат разрешение за влизане на територията на страната“, заяви Льокорню в публикация в социалната мрежа Х в неделя.

Фермери се опитаха да блокират подписването на споразумение за свободна търговия със страните от Меркосур в Южна Америка, като посочиха притеснения от по-евтиния внос и съответствието му със стандартите за здраве и околна среда на ЕС. След като в текста бяха въведени някои предпазни мерки, европейски официални представители вече си поставят за цел споразумението да бъде ратифицирано в средата на януари.

Льокорню заяви, че новият указ е „първа стъпка“, която има за цел да защити потребителите и веригите за доставки, като в същото време се бори с нечестната конкуренция.

„Ще бъдат извършени засилени проверки от специализирано звено, за да се гарантира съответствие с нашите здравни стандарти“, допълни той.

Фермери във Франция блокираха пътища и за да протестират срещу клането на добитък като част от по-строги мерки за борба с болести по животните. Протестите се прибавиха към нарастващите политически сътресения във Франция след падането на три правителства миналата година. Льокорню има затруднения да прокара бюджет със строги мерки за икономии.

Последна актуализация: 17:53 | 04.01.26 г.
