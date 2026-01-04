Франция ще забрани вноса на храни със съдържание на забранени в ЕС пестициди

Франция планира да забрани вноса на храни от Южна Америка и другаде, които съдържат пестициди, забранени за използване в Европейския съюз, предава Bloomberg.

Премиерът Себастиан Льокорню заяви, че указът за спиране на вноса на продукти, съдържащи следи от вещества като манкоцеб, глуфозинат, тиофанат-метил и карбендазим, ще бъде издаден в идните дни.

„Авокадо, манго, гуава, цитрусови плодове, грозде и ябълки от Южна Америка и другаде вече няма да имат разрешение за влизане на територията на страната“, заяви Льокорню в публикация в социалната мрежа Х в неделя.

Фермери се опитаха да блокират подписването на споразумение за свободна търговия със страните от Меркосур в Южна Америка, като посочиха притеснения от по-евтиния внос и съответствието му със стандартите за здраве и околна среда на ЕС. След като в текста бяха въведени някои предпазни мерки, европейски официални представители вече си поставят за цел споразумението да бъде ратифицирано в средата на януари.

Льокорню заяви, че новият указ е „първа стъпка“, която има за цел да защити потребителите и веригите за доставки, като в същото време се бори с нечестната конкуренция.

„Ще бъдат извършени засилени проверки от специализирано звено, за да се гарантира съответствие с нашите здравни стандарти“, допълни той.

Фермери във Франция блокираха пътища и за да протестират срещу клането на добитък като част от по-строги мерки за борба с болести по животните. Протестите се прибавиха към нарастващите политически сътресения във Франция след падането на три правителства миналата година. Льокорню има затруднения да прокара бюджет със строги мерки за икономии.