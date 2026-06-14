Украйна нанесе удари по руски химически завод и склад за гориво

Украинските военни сили са атакували руски завод за торове и химикали в Тулска област и съоръжение за съхранение на нефтопродукти в Ярославска област, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Bloomberg.

Заводът „Азот“ в Тула извършва важни за руския капацитет от взривни вещества операции, заяви Зеленски.

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев заяви, че останки от дрон са паднали на територията на промишлено предприятие в Новомосковск и че естеството на щетите се оценява, съобщава информационната агенция Интерфакс.

Новомосковск е на около 200 километра южно от Москва и на около 660 км североизточно от Киев.

Удари в Ярославска област североизточно от Москва са засегнали съоръжения за съхранение на гориво, причинявайки пожар, заяви областният губернатор Михаил Евраев, цитиран от Интерфакс. Тези съоръжения са собственост на руската Агенция за държавни резерви. Регионът се намира на около 1000 км североизточно от Киев.

Изображения в социалните платформи показват голям облак дим, покриващ небето. Няколко летища временно ограничиха полетите в неделя, а движението по пътищата между Ярославъл и Москва беше нарушено, информира ТАСС.

Отделно, един човек загина и осем бяха ранени в Орловска област в Западна Русия, след като украински дрон удари жилищна сграда, разкрива областният губернатор Андрей Кличков, цитиран от Интерфакс.

Украйна извърши атаките „в отговор на отказа на Русия да прекрати тази война“, заяви Зеленски. „Предложихме на руското ръководство всеки възможен формат за преговори – и единственият отговор беше продължаваща агресия и опити за нейното разширяване“, добавя президентът на Украйна.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са прихванали 249 украински дрона през нощта в множество региони и Азовско море.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала с 98 дрона през нощта, от които 91 са били свалени.