ООН отчете най-много убити и ранени мирни жители за месец в Украйна от 2022 г. насам

ООН регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украйна от април 2022 година насам, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Най-малко 274 души са загинали, а 1763 са били ранени в рамките на месец май, сочи доклад на канцеларията на върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк.

Черната статистика бележи 93% нарастване на броя на жертвите в сравнение със същия месец миналата годин, когато е имало 191 жертви и 865 пострадали, се отбелязва в публикувания вчера доклад.

Удари с дронове и ракети са причина за 45% от жертвите, най-вече в градове далеч от фронтовата линия като столицата Киев и Днепър.

Близо до фронта най-много жертви са взели дроновете с малък обсег - през май от безпилотни летателни апарати са убити и ранени повече хора, съответно 64 и 539, отколкото в който и да е друг месец от началото на войната на Русия в Украйна. Оттогава - от 24 февруари 2022 г., са убити над 16 хил. мирни жители, а 46 хил. са ранени, показва проучването на ООН, на което се позовава ДПА.

Руски удари срещу бензиностанции

Руските сили са зачестили своите нападения срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предаде БТА, позовавайки се на Укринформ.

Ударите са нанасяни най-често с дронове, посочва специализираният сайт "Нафторинок".

Силите на Москва атакуват и по време на зареждане на резервоарите, отбелязва медията.

Един загинал в Русия при украинска атака тази нощ

През тази нощ Украинска атака с дронове в района на руския пристанищен град на Азовско море Темрюк взе жертва, а трима души са ранени, обяви в приложението "Макс" губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от ТАСС.

"През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост има една жертва. По предварителна информация са ранени трима души - оказва им се помощ", информира Кондратиев, цитиран от БТА.

По думите му за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника, допълва ТАСС.