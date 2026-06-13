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ООН отчете най-много убити и ранени мирни жители за месец в Украйна от 2022 г. насам

Най-малко 274 души са загинали, а 1763 са били ранени в рамките на месец май, сочи доклад

09:44 | 13.06.26 г. 6
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Жилищна сграда в Киев след руски удар през май. Снимка: Andrew Kravchenko/Bloomberg
Жилищна сграда в Киев след руски удар през май. Снимка: Andrew Kravchenko/Bloomberg

ООН регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украйна от април 2022 година насам, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Най-малко 274 души са загинали, а 1763 са били ранени в рамките на месец май, сочи доклад на канцеларията на върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк.

Черната статистика бележи 93% нарастване на броя на жертвите в сравнение със същия месец миналата годин, когато е имало 191 жертви и 865 пострадали, се отбелязва в публикувания вчера доклад.

Удари с дронове и ракети са причина за 45% от жертвите, най-вече в градове далеч от фронтовата линия като столицата Киев и Днепър.

Близо до фронта най-много жертви са взели дроновете с малък обсег - през май от безпилотни летателни апарати са убити и ранени повече хора, съответно 64 и 539, отколкото в който и да е друг месец от началото на войната на Русия в Украйна. Оттогава - от 24 февруари 2022 г., са убити над 16 хил. мирни жители, а 46 хил. са ранени, показва проучването на ООН, на което се позовава ДПА.

Руски удари срещу бензиностанции

Руските сили са зачестили своите нападения срещу украински бензиностанции през последните два месеца, като от началото на април тази година са поразили най-малко 137 подобни съоръжения, предаде БТА, позовавайки се на Укринформ.

Ударите са нанасяни най-често с дронове, посочва специализираният сайт "Нафторинок".

Силите на Москва атакуват и по време на зареждане на резервоарите, отбелязва медията.

Един загинал в Русия при украинска атака тази нощ

През тази нощ Украинска атака с дронове в района на руския пристанищен град на Азовско море Темрюк взе жертва, а трима души са ранени, обяви в приложението "Макс" губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев, цитиран от ТАСС.

"През изминалата нощ украински безпилотни летателни апарати атакуваха Темрюкски район. Паднали отломки от дронове причиниха пожар на морски терминал. За жалост има една жертва. По предварителна информация са ранени трима души - оказва им се помощ", информира Кондратиев, цитиран от БТА.

По думите му за гасенето на пожара са мобилизирани 96 души с над 30 единици техника, допълва ТАСС.

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Последна актуализация: 09:44 | 13.06.26 г.
войната в украйна
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Коментари

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6
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khao
преди 55 минути
До: sssaaa бре от кога копейците станаха фенове на Грета и исляма ?! :))
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5
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Solar Power
преди 1 час
До: sssaaaЗа газа и останалите има други теми другарю :) Тук темата е за руския окупатор и народите под руско ИГО !
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4
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Solar Power
преди 1 час
Рускииии мир
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3
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Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
До: sssaaa Тпчно така, пРасия нападна Украйна още преди 12 години и още оттогава започнаха цивилните жертви. Тази русняшка чума нищо хубаво не е донесла за съседите си никога.
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2
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sssaaa
преди 3 часа
Разбира се кажете и колко са цивилните жертви в Украйна. За да е малко по-ясно ще кажа че са около 15000 от които около 800 деца за конфликт продължаващ над 4 години, а не няколко месеца. Хубаво е да се казват фактите такива каквито са, а не избирателно, типично за Евроатлантическата Демокрация - избирателна! Изводите всеки може да си ги прави сам.
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1
rate up comment 24 rate down comment 12
sssaaa
преди 3 часа
Няма да е лошо да се направи една Демократична статистика колко са загиналите цивишни в Газа от Израел, както и сега в Иран, съпоставени и с продължителността на съответните конфликти. Например в Газа имаше около 65000 цивилни жертви за няколко месеца от които потвърдени деца от ООН са нас 18000. А може да посочите и колко училища и болници са унищожени, като например в Иран бомбардираните болници са над 200 и над 1000 училища и това е за краткото време на конфликта там.
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