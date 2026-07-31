Иранската армия е нанесла удари по американски бази в Кувейт и Бахрейн

Иранската армия съобщи в петък, че е нанесла удари по стратегически американски активи и военни бази в Кувейт и Бахрейн в отговор на последната вълна от американски атаки срещу ислямската република.

Според Техеран при атака с дронове са били поразени укрития за самолети, системи за сателитни комуникации и складове за оборудване, използвани от американските военни във военновъздушната база „Ахмад ал Джабер“ в Кувейт, съобщават иранските държавните медии, пише CNBC.

Иранската армия също така заяви в четвъртък, че е атакувала американски съоръжения във военновъздушната база „Шейх Иса“ в Бахрейн, като цел на удара са били електрогенератори, навигационни системи и помощни сгради.

В сряда американските въоръжени сили приключиха „мащабна вълна“ от удари срещу Иран, при които бяха поразени десетки обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) в различни части на страната.

Разширяване на конфликта

Последната размяна на удари показва възобновяване на военните действия между САЩ и Иран на фона на все по-честите атаки с дронове срещу енергийна инфраструктура в Близкия изток.

В четвъртък Египет съобщи, че дрон е ударил два кораба в средиземноморското пристанище Дамиета, което е предизвикало пожар. До момента никой не е поел отговорност за нападението. Това е първата атака на египетска територия, откакто войната между САЩ и Иран започна в края на февруари.

Хамиш Киниър, анализатор за Близкия изток и Северна Африка в компанията за анализ на рискове Verisk Maplecroft, коментира, че атаката с дрон е знак за уязвимостта на Египет при разширяване на конфликта и показва, че районът около Суецкия канал също може да се превърне в потенциална цел.

„Разширяващият се географски обхват на атаките с дронове и ракети срещу корабоплаването през тази година, които вече обхващат Каспийско море, Черно море, Средиземно море, Червено море, Персийския залив и Индийския океан, бележи началото на нова ера на рискове за морския транспорт“, посочва Киниър в анализ.

„Технологичните разработки и тактиките за нанасяне на удари, усъвършенствани в условията на войната в Украйна и Близкия изток, разширяват рисковете за корабоплаването далеч отвъд традиционните огнища на конфликти“, допълва той.

Цените на петрола продължиха да се понижават

В петък цените на петрола се понижават за пореден ден, след като признаците за възстановяване на потоците от суров петрол през стратегически важния Ормузки проток облекчиха опасенията от недостиг на доставки.

Фючърсите върху международния сорт Брент с доставка през септември поевтиняват с близо 2% до 87,30 долара за барел, а американският West Texas Intermediate (WTI) с доставка през септември се търгува с 2,3% по-ниско – на 81,71 долара за барел.

Логистиката и морските маршрути, а не самите въздушни удари, определят движението на пазара, пише Ройтерс. В тази връзка се появи информация, че Саудитска Арабия иска да създаде по-широка коалиция за защита на корабоплаването в района на Баб ел-Мандеб, Червено море и Персийския залив. Това показва, че арабските държави започват да разглеждат конфликта като дългосрочна заплаха за търговията и енергийните доставки.

Тръмп предлага нови мита срещу Иран

По време на изявление в Белия дом в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Конгресът да включи мита върху вноса от Иран в законопроект за санкции срещу Русия и Иран, който вече се ползва с подкрепа и на двете основни политически партии в страната, посочва CNBC.

Подобни мита обаче биха имали минимален практически ефект, тъй като САЩ почти не внасят стоки от Иран. Включването им в законопроекта може дори да затрудни приемането му от Конгреса.