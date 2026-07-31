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НАТО обсъжда дали да разположи още американски ядрени оръжия в Европа

Алиансът планира разширение на ядреното възпиране на континента, според източници

14:12 | 31.07.26 г. 2
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

НАТО планира да разшири ядреното възпиране в Европа на фона на продължаващите заплахи от Русия под ръководството на президента Владимир Путин, предаде БТА по информация на източници на ДПА.

Това включва обсъждане дали да бъдат разположени допълнителни американски ядрени оръжия в Европа. Според експерти Съединените щати може вече да са прехвърлили бомби Б61‑12 в британската военновъздушна база Лейкънхийт. Ако ситуацията със сигурността се влоши още повече, като възможни допълнителни места за разполагане може да бъдат разгледани държави от НАТО, разположени по-близо до Русия, включително Полша, Финландия и Литва.

Плановете се отнасят основно до т. нар. нестратегически ядрени оръжия. Подобни бомби са предназначени за използване срещу вражески войски, летища, пристанища, командни центрове и друга военна инфраструктура.

В сравнение със стратегическите ядрени оръжия те често имат по-ниска мощност и обикновено се доставят от изтребители, ракети с по-малък обсег и крилати ракети.

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Приблизително 100 бомби Б61‑12 остават на съхранение в шест военновъздушни бази в Германия, Белгия, Италия, Нидерландия и Турция след мащабното ядрено разоръжаване след края на Студената война, според оценки на експерти по ядрени оръжия.

В интервю за ДПА генералният секретар на НАТО Марк Рюте не изключи възможността в бъдеще да бъдат разположени още американски ядрени оръжия в Европа. Той отказа да коментира подробности от текущите прегледи и консултации поради поверителността на информацията.

Рюте заяви в интервю, проведено в средата на юли, че НАТО непрекъснато оценява какви способности са необходими и каква трябва да бъде „рецептата за ядрено възпиране" на алианса, припомня агенцията.

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Последна актуализация: 14:12 | 31.07.26 г.
нато сигурност ядрени оръжия
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Коментари

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2
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penman
преди 3 минути
До: v_zzzНискоумна ***, твоя фюрер Путин трябва да знае, че няма да оцелее при евентуален конфлект с НАТО, затова и Германия трябва да има ядрени оръжия, базирани на ракети, самолети и собствените подводници, които са най-тихите и незабележими за сонари в света, така че при нужда да отвърнат унищожително по Питер, Москва и т.н. Ако Украйна сама не беше се отказала от ядреното се въоръжение (над 1000 заряда) страхливото джудже, криещо се постоянно в бункери, нямаше да посмее да я нападне!
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1
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v_zzz
преди 53 минути
Само луд може да си купи буре със барут и да седне отгоре с запалена пура. Но да докараш ядрени оръжия на апокалипсиса е шизофрения в последен стадий на пълно унищожение на цял континент. Няма да има оцелели освен единици мутирали *** зарити като червеи за стотици години. Няма да има победители след радиоактивните бури опостушаващи цялата планета.
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