Войната в Украйна вече продължава по-дълго от Първата световна война

В началото на годината пълномащабната война в Украйна надхвърли по продължителност Великата отечествена война– участието на Русия във Втората световна война, а днес (11 юни) започва 1569-ия ден от началото на военния конфликт, с което той вече продължава повече и от Първата световна война (дълга точно 1568 дни).

Сводката на Генералния щаб на Военните сили на Украйна (ВСУ) за 10 юни показва, че войната все още е далеч от своя финал. За 30-ти пореден ден интензивността на бойните действия остава висока – над 200 атаки. Най-тежко остава положението около Покровск, където се отбелязват 55 бойни действия. Интензивни са боевете за Хуляйполе, където ВСУ съобщава за 29 атаки през миналото денонощие.

Като цяло ВСУ отчита 251 бойни действия спрямо 234 ден по-рано. Русия е извършила и 100 въздушни удара с 292 авиационни бомби и 3200 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9200 fpv-дрона.

Русия може да постигне успехи около Костянтинивка

Украински военни анализатори отбелязват напредъка на руснаците в Костянтинивка – те са стигнали близо до жп гарата в града, но засега украинците удържат позициите. От Института за изучаване на войната (ISW) отбелязват, че битката за Костянтинивка започна още през миналото лято след окупацията на Торецк, но ситуацията се усложни, след като украинците разшириха позициите си около Часов Яр през пролетта.

Данните на военните наблюдатели сочат, че руските части са навлезли за първи път в Костянтинивка през октомври 2025 година и оттогава са напреднали и превзели около 12% от територията на града.

Оценката на ISW сочи, че вероятно постижението на Русия за лятото ще бъдат тактически успехи в Костянтинивка, където от април се трупат все повече жива сила и натискът се увеличава. Но от института не очакват, че това ще приближи военните към целта за преодоляване на Крепостния пояс и превземането на Донецка област.

Украйна отбелязва деня на безпилотните сили

11 юни е определен за деня на безпилотните сили, част от украинската армия, съобщи в своето вечерно обръщение за 1568-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски. Той посочи, че далекобойните удари и атаките на средни дистанции са нанесли щети за над 40 млрд. долара на руската икономика от началото на пълномащабната война.

ISW отчита увеличаване на боеспособността на украинските ракети след потвърдения от руските власти удар по военен завод в Чебоксари в нощта срещу 10 юни с ракети „Фламинго“. Руски военни кореспонденти обръщат внимание, че ударът е директно в сградата на завода, който беше покрит с мрежи срещу дронове след предишни атаки.

Украйна атакува масирано с ракети Крим

В социалните мрежи се съобщава за масирана атака с ракети и дронове по цели в Крим тази нощ. Има данни за взривове и пожари в Симферополис и други градове, но все още няма официална информация за целите. Очакваните цистерни с гориво, предназначени за Севастопол, не са пристигнали на полуострова и назначените от Москва власти анулираха издадените QR-кодове за покупка, раздадени предварително. Руски военни кореспонденти отчитат още, че ситуацията по магистралата от Ростов на Дон до Крим, както и големите пътни артерии в окупираните територии се влошават и доставките стават все по-ограничени.

Властите в Краснодарския край пък потвърждават за нов пожар в рафинерията край Афипск след атака с дронове тази нощ.

В интервю за The Guardian украинският президент Володимир Зеленски посочи, че се извършват операции на полуострова и във временно окупираните територии, но допълни, че Украйна дава пълна и ясна информация за миналите действия, а не за предстоящите.

Зеленски отбеляза, че се извършват удари не само в окупираните области, но и на територията на Русия – основно по военни цели, но и по енергийни съоръжения, които са милитаризирани. За него една от победите в тази война е, когато руското общество осъзнае, че войната причинява щети и страдания не някъде и на някого друг, а и на самата Русия.

„Мисля, че сме много близо до този момент“, допълни той.

Според Володимир Зеленски, когато руснаците осъзнаят, че са изолирани, изправени пред финансови проблеми, тогава те ще имат въпроси към президента Владимир Путин, а част от неговото обкръжение, което иска да спре войната, се опасява, че тогава ще загуби контрола върху страната.

Зеленски: Владимир Путин излъга Доналд Тръмп

Русия губи инициативата на бойното поле и това дава възможност за преговори за края на войната, каза в интервю за The Guardian Зеленски. Според него трябва да бъдат използвани всички методи, за да се придвижи дипломацията, но и допълни, че няма много неща, които да подтикнат руския президент Владимир Путин към диалог бързо.

Украинският президент отбеляза, че американският президент ДоналдТръмп и руския му колега имат свои близки отношения, но вярва, че Путин е излъгал и играе игри с Тръмп и американското общество по отношение на позициите му за Украйна. „Винаги съм му казвал, че не може да се има доверие на Путин и днешна Русия, на обкръжението му, както и на утрешната Русия, защото не се знае кой ще бъде следващият след Путин“, допълни украинският президент.

Интересите на САЩ са в Близкия изток

Войната в Близкия изток е сменила фокуса на Вашингтон, но това е логично, защото интересите на САЩ са там, смята още Володимир Зеленски. „Ние сме благодарни за всичко, което са ни дали, но никога не получихме ракети и оборудване, което се дава на Израел и страните от региона“, допълни още той.

От началото на конфликта в Близкия изток преговорите между Украйна и Русия, в които САЩ са посредник, бяха поставени на пауза.

Пристанището в Одеса е в критична ситуация

Пристанището в Одеса е в критична ситуация след непрекъснатия обстрел с руски дронове, пише Ройтерс, като се позовава на коментари на местни земеделски организации. Според тях унищожени са съоръжения за съхранение и товарене и разтоварване на зърнена продукция и маслени култури. Местният бизнес вече е изчерпал финансите си и не може да се справи без подкрепата на държавата.

В нощта срещу 11 юни отново имаше атаки с дронове по Одеска област и пристанището в Илчевск като пораженията се уточняват.

ВВС на Украйна съобщава за две изстреляни ракети "Искандер - М" и 221 дрона в нощта срещу 11 юни по територията на Украйна. Системите за противовъздушна отбрана са свалили 195 дрона, но има данни за преки попадения на ракети и 21 дрона в 9 локации.

Руските наблюдатели отбелязват спряната военна помощ от България

България спря военната помощ за Украйна и това трябва да е лоша новина за Европа, отбелязват руските военни наблюдатели. В социалните мрежи обаче те припомнят още, че темата за подкрепата за Украйна става токсична покрай избори в Източна Европа в последните месеци и припомнят, че в България ще има избори за президент през ноември.

Според коментарите това, което България може да даде на Украйна под формата на помощи – стара съветска техника и други, вече е изчерпано.

От Министерството на външните работи на Украйна отбелязват, че доставките на оръжия от България се извършва при "взаимоизгодни условия" - Украйна има възможност да се защити, а България - да развива своята отбранителна индустрия. България предостави 13 пакета с помощ, но стойността и съдържанието им е секретно.

През 2026 година Украйна ще похарчи над 51 млрд. долара за оръжия, като голяма част от средствата са от заема на ЕС, отчитат още руските наблюдатели. Те припомнят, че Унгария и Словакия са блокирали отдаването на средствата, но са премахнали ограниченията, след като Украйна поднови транзита на петрол през „Дружба“.