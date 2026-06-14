Европа ускорява внедряването на автономни коли

След седем години закъснение изпитанията на автономни превозни средства най-накрая ще се разширят в цяла Европа през следващите месеци. В понеделник 17 министри на транспорта в региона подписаха декларация в подкрепа на широкомащабното трансгранично тестване на автономни превозни средства, заедно с еврокомисаря по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Цицикостас, съобщава Euronews.

Целта на тази стъпка е да се улесни тестването чрез създаване на обща рамка за ангажираните страни.

Това бележи преход от фрагментирани национални пилотни схеми към координиран европейски подход за тестване и подготовка на автономни превозни средства за бъдещо внедряване.

Едно от най-големите препятствия за индустрията е смесицата от национални правила в Европа. Различните разпоредби за предоставяне на разрешителни за тестване, за одобрение и изисквания за обработка на данни затрудняват компаниите да стартират услуги в международен план.

Декларацията беше подписана от Франция, Германия, Италия, Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция.

Инициативата се фокусира върху области като обществен транспорт, товарни превози и логистика.

Участващите страни ще работят по общи принципи за одобрение и координирани процедури за издаване на разрешителни, докато изпълняват мащабни проекти за тестване в цяла Европа.

Междувременно Uber и британският стартъп Wayve представиха списък с чакащи потребители за автономни таксита в Лондон. Очаква се услугата да стартира до няколко месеца, с оператори зад волана като предпазна мярка, което ще отбележи първия път, в който британската общественост може да се регистрира за услуга за използване на роботаксита.

Автономните таксита вече кръстосват големите градове в САЩ и Китай. Сега Европа се опитва да ги догони, като редица големи компании стартират повели тестове из целия континент.

Загреб се очертава като първият пазар за търговска услуга за роботасита в Европа, където Uber започна едни от най-ранните тестове на 8 април. Фирмата си партнира с китайската компания Pony.ai и хърватския стартъп Verne и стартира тест, включващ около 10 автономни таксита в града.

В същото време Лондон се готви за подобна дейност в лицето на три големи оператора в рамките на тази година: Waymo, звено на Google; Wayve, в партньорство с Uber; и Apollo Go, дъщерно дружество на китайския технологичен гигант Baidu.

В Мадрид китайската WeRide обяви, че ще проведе тестове съвместно с Uber, докато Мюнхен ще бъде домакин на роботаксита, задвижвани от технология на китайската фирма Momenta.

В Швейцария Apollo Go си партнира със Swiss Post по пилотна програма, докато Stellantis и Pony.ai планират тесттове в Люксембург.

Платформите за споделено пътуване, включително Uber, Lyft и Bolt, са се превърнали в ключови партньори в много от тези проекти.

Waymo твърди, че управлява около 3000 таксита без шофьор в дузина градове в САЩ. Apollo Go съобщава за подобен по размер автопарк, работещ в 27 китайски града и Дубай. Pony.ai разполага с около 1700 превозни средства и има за цел да разшири броя им до 3500 до края на годината., докато WeRide управлява около 1000 роботаксита.

В Китай и САЩ автопарковете от таксита без шофьор се увеличиха повече от два пъти през 2025 г. до около 8000 превозни средства, показват данни на Международната агенция по енергетика (МАЕ). Очаква се до 2035 г. в световен мащаб ще има между 700 000 и 3 млн. роботаксита.

Консултантската компания BCG очаква около 3 млн. превозни средства без шофьор в световен мащаб до тази дата, включително 850 хил. в Китай, 350 хил. в САЩ и 120 хил. коли в Европа.

Експерти казват, че Европа по-бавно внедрява технологията поради по-строгите правила за безопасност. Но регионът набира инерция.

„Лондон е готов, Мадрид също“, посочва експертът по автономна мобилност Ерве дьо Треглоде, добавяйки: „Може да видим търговска услуга до 2027 г.“.