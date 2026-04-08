Авария на роботаксита в Китай разкрива по-широките рискове от автономните коли

Пътници бяха блокирани на естакади, след като електрическите роботаксита на Apollo Go, платформа за споделена мобилност на китайската технологична компания Baidu, спират по средата на пътната лента. Това за пореден път разкрива големите инфраструктурни и софтуерни рискове, докато секторът на автономните превозни средства продължава да се разширява глобално, пише EVMagazine.

Потребителите на платформата се оказват заклещени в задната част на електрическо превозно средства, което отказва да се движи – не заради проблем с пътя, а защото функцията му за автономно управление е изключена.

Това става реалност за десетки пътуващи в Ухан, Китай, на 31 март, когато мащабна техническа повреда доведе до едновременно спиране на повече от 100 роботаксита без шофьор.

Проблемът, който местната полиция отдава на „неизправност в системата“, оставя пътниците блокирани с часове и предизвика нови опасения относно надеждността на автономните транспортни системи, докато индустрията за електрически превозни средства се насочва към напълно автоматизирани решения за мобилност.

Свидетели и блокирани пътници използват социалните платформи, за да документират хаоса с видеоклипове, показващи редици от бели електрически коли, замръзнали на естакади и оживени градски кръстовища.

За някои преживяването е нещо повече от неудобство. Един пътник съобщава, че е бил заседнал повече от 90 минути в пътен участък, заобиколен от тежки самосвали, след като електрическият му автомобил е спрял. Въпреки многократните обаждания до отдела за обслужване на клиенти на Apollo Go, поръчката просто е била анулирана дистанционно, оставяйки пътника блокиран на пътя.

Местните власти потвърждават, че всички пътници в крайна сметка са излезли безопасно от превозните средства и не са документирани наранявания, но техническата повреда подчертава колко непредсказуем може понякога да бъде автономният софтуер в електрическите превозни средства.

Макар че роботизираните системи може да по-безопасни от хората, те „все пак грешат по напълно нови начини“, създавайки опасности за движението, които човешките шофьори никога не биха инициирали, изтъква професор Джак Стилгоу от Лондонския университетски колеж.

Еволюция на роботакситата

Въпреки че тесттовете с автоматизирани превозни средства датират от десетилетия, съвременната индустрия за роботаксита започна да се оформя в края на предишното десетилетие, когато технологията на батериите и автономните системи се сливат.

Waymo, често смятана за лидер в индустрията, стартира първата обществена услуга за превози с автономни коли, Waymo One, във Финикс, Аризона, в края на 2018 г., използвайки електрически автомобили Jaguar I-PACE.

Baidu последва примера като стартира услугата Apollo Go в Пекин през 2020 г. Към 31 декември 2025 г. компанията отчете, че е осигурила над 3,4 милиона пътувания само за едно тримесечие.

Други играчи в пространството включват AutoX, Zoox на Amazon и Pony.ai, работещи в редица градове, вариращи от Шънджън, Китай, до Сан Франциско, Калифорния.

Въпреки бързия растеж в тази област, инцидентът в Ухан не е изолиран случай. На 15 декември 2025 г. прекъсване на електрозахранването в Сан Франциско доведе до спиране на роботаксита на Waymo, създавайки подобно задръстване в града.

Планове за разширяване

Проблемът в Ухан идва в чувствителен момент за Baidu, тъй като компанията се стреми да разшири дейността си извън Китай. На 10 декември 2025 г. Uber и Lyft обявиха забележителни партньорства с Baidu, които ще внедрят колит ена Apollo Go във Великобритания.

В момента компаниите се подготвят за пилотни програми в Лондон, планирани да стартират през първата половина на годината.

Те ще използват Apollo RT6, напълно автономно електрическо роботакси от шесто поколение ю. RT6 е оборудвано с осем сензора LiDAR, 12 камери, 12 ултразвукови сензора и един вълнов радар, и разполага с плъзгащи се задни врати и подвижен волан.

Uber също така разкри планове да използва Apollo Go в Дубай до 2030 г.

Инцидентът в Ухан може да покаже как регулаторните органи във Великобритания и на други места трябва да преценят дългосрочното обещание за по-малко произшествия, причинени от човешка грешка, спрямо непосредствения риск от внезапно спиране на превозните средства.

Докато градовете се готвят да посрещнат тези превозни средства по пътищата си, разбирането как системните неизправности биха могли да засегнат не само отделните пътници, но и цели транспортни мрежи, става все по-важно за по-широкото приемане на автономната технология.