Uber стартира услуги с роботаксита в Хонконг, Мадрид, Хюстън и Цюрих

Компанията обаче прогнозира в сряда по-малка печалба за първото тримесечие от очакванията

16:13 | 04.02.26 г.
Снимка: Bloomberg
Uber Technologies ще разшири услугите си с роботизирани таксита, включвайки Хонконг и Мадрид, докато гигантът в областта на пътническия превоз инвестира стотици милиони долари в тази нововъзникваща индустрия, съобщава Bloomberg.

Роботизирани таксита ще бъдат пуснати и в Хюстън и Цюрих, се вижда още от презентация около отчета на компанията от сряда. Хонконг ще бъде първият пазар на Uber за роботизирани таксита в Азия.

Uber планира да превърне безпилотните автомобили в една от основните си области на растеж и се стреми да ги предлага на повече от 10 пазара по целия свят до края на 2026 г.

Компанията не разкри конкретни подробности за това кога точно ще стартират услугите и с кои технологични доставчици ще си сътрудничи, но говорител заяви, че това ще бъдат партньори, които са били обявени по-рано.

Партньорите на Uber включват китайската Baidu, която има лиценз за провеждане на малки по мащаб безпилотни тестове в Хонконг, както и WeRide, която има лиценз за автономно шофиране в части от Швейцария.

Uber се конкурира с Waymo на Alphabet на зараждащия се пазар на роботизирани таксита. Waymo предлага безпилотни пътувания в приложението Uber в Остин, Атланта и Финикс чрез многогодишно партньорство. Компанията също така се конкурира с Uber в Сан Франциско, Лос Анджелис и Маями чрез собственото си приложение за превоз.

Uber предлага безпилотни превози и в Дубай, Абу Даби и Рияд с WeRide, както и с Avride в Далас.

Финансови резултати

Uber прогнозира в сряда печалба за първото тримесечие под очакванията и оценките за четвъртото тримесечие, повлияна от по-високите данъци и увеличението на по-достъпните опции за превоз, целящи да стимулират резервациите, съобщава Ройтерс.

Акциите поевтиняха с над 8% в предпазарната търговия, след като компанията заяви, че очаква коригираната ефективна данъчна ставка да бъде между 22% и 25% през тази година.

Пътуванията са се увеличили с 22% през четвъртото тримесечие, тъй като все повече потребители са избрали достъпните оферти на Uber като споделени пътувания и други по-евтини продукти за мобилност.

Uber заяви, че инвестициите в достъпни и евтини продукти са отчасти отговорни за ускоряването на растежа в мобилността, въпреки че те оказват натиск върху краткосрочните маржове на печалба.

Компанията очаква коригирана печалба на акция за първото тримесечие от 65 до 72 цента в сравнение с прогнозите за 76 цента. За четвъртото тримесечие печалбата възлиза на 71 цента, оставайки под прогнозите за 79 цента на акция.

Очаква се брутните резервации да бъдат между 52,0 и 53,5 млрд. долара за първото тримесечие – над прогнозите за 51,16 млрд. долара, според данни, събрани от LSEG.

Изпълнителният директор на Uber Дара Косровшахи заяви, че подобряването на ценовите условия и по-ниските разходи за застраховки трябва да подкрепят по-бързия растеж в САЩ и разширяването на маржа през тази година.

Компанията обяви още, че Прашант Махендра-Раджа, финансов директор от ноември 2023 г., ще се оттегли, а Баладжи Кришнамурти – бивш изпълнителен директор на Goldman Sachs, който се присъедини към компанията през 2019 г., ще поеме тази длъжност.

Последна актуализация: 16:14 | 04.02.26 г.
