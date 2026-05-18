Инфлацията и производството в еврозоната ще бъдат във фокуса на пазарите тази седмица

Окончателните данни за инфлацията и производствената активност в еврозоната ще бъдат водещите теми за инвеститорите, докато войната на САЩ и Израел продължава да носи страхове от засилване на ценовия натиск и отслабване на икономическия растеж в глобален мащаб. Пазарите ще следят и развитието на конфликта, който доведе до рязък скок на цените на петрола и други енергоносители и вече приближава края на третия си месец.

На този фон продължава и сезонът на отчетите за първото тримесечие на годината с фокус върху производителя на чипове Nvidia. Ето какво ще движи пазарите тази седмица.

Войната в Иран и цената на петрола

Цената на петрола продължава да се повишава и в понеделник, след като американският президент Доналд Тръмп отново оказа натиск върху Иран да постигне споразумение за прекратяване на продължаващата вече седмици война и за отваряне на жизненоважния Ормузки проток. Към 11:35 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,90% до 110,16 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,85% до 101,88 долара за барел.

В неделя Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social: „За Иран часовникът тиктака и по-добре да побързат, иначе от тях няма да остане нищо“.

Петролът е поскъпнал с над 50%, откакто САЩ и Израел за първи път нападнаха Иран в края на февруари, като ограничените доставки през Ормузкия проток намалиха износа от производителите в Персийския залив. Според Morgan Stanley пазарът е „в надпревара с времето“, тъй като факторите, които досега са ограничавали ръста на цените въпреки войната, могат да отслабнат, ако жизненоважният морски път остане затворен и през юни.

Публикации в полуофициални ирански медии показват, че САЩ и Иран остават далеч от споразумение. Агенция Mehr съобщи, че Вашингтон не е предложил „никакви реални отстъпки“, като същевременно се опитва „да получи отстъпки, които не успя да постигне по време на войната, а това ще доведе до задънена улица в преговорите“.

В събота Тръмп се е срещнал с вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, държавния секретар Марко Рубио и директора на ЦРУ Джон Ратклиф, за да обсъдят войната, съобщи Axios в неделя. Очаква се във вторник той отново да се срещне с екипа си по национална сигурност.

Инфлацията и производството в еврозоната

В сряда Евростат ще публикува окончателните данни за цените в еврозоната през миналия месец.

Годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март според експресните оценки на Европейската статистическа служба, оповестени преди няколко дни. Това е и най-високото ѝ равнище от поне септември 2023 г., посочват от Trading Economics.

Сред основните компоненти на инфлацията енергията се очаква да е с най-голямо годишно ускорение през април (10,9% за април спрямо 5,1% през март), следвана от услугите (3% спрямо 3,2%), храни, алкохол и тютюневи изделия (2,5% спрямо 2,4%), както и неенергийни индустриални стоки (0,8% спрямо 0,5%).

На заседанието си миналия месец Европейската централна банка (ЕЦБ) запази лихвените проценти без промяна, изчаквайки да види повече данни за влиянието на войната в Иран върху икономиката, преди да предприеме промяна. Много анализатори и инвеститори очакват паричният орган да повиши разходите по заемите, които поддържа на ниво от 2% от миналия юни, на срещата си следващия месец.

В четвъртък пък ще станат ясни данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P Global за секторите на услугите и производството както във водещите страни от еврозоната, така и за целия регион.

Още данни от Европа

За Стария континент сред акцентите ще бъдат очакваните във вторник доклади за заетостта във Великобритания и за търговия баланс на еврозоната. Тогава се очаква и изявление на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн.

В четвъртък информация за ценовия натиск през април ще оповестят правителствата на Германия и Великобритания.

В петък инвеститорите ще научат повече за брутния вътрешен продукт (БВП) на Германия през първото тримесечие, както и за продажбите на дребно във Великобритания през април. В същия ден германските институти GfK и Ifo ще оповестят проучванията си за бизнес климата в страната, като се очаква и изявление на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард.

Икономиката на САЩ и отчета на Nvidia

На фона на притесненията за икономиката заради войната в Иран във вторник ADP ще публикува седмичните си данни за заетостта в САЩ. На фокус ще бъдат и очакваните в четвъртък данни за седмичните молби за държавни обезщетения при безработица, както и PMI данните за производството и сектора на услугите в страната.

Още по-важен за инвеститорите обаче ще бъде сезонът на отчетите. Те прекараха седмици в преглеждане на финансовите резултати на водещи компании, но някои от най-важните все още не са оповестили тримесечните си доклади.

Така например производителят на чипове и най-високо оценената компания в света - Nvidia - ще публикува резултатите си за първото тримесечие в сряда вечер след приключването на борсовата сесия. Пазарът разчита на Nvidia, за да разбере колко стабилен е бизнесът на компаниите в сектора на изкуствения интелект (AI) и свързаните с тях индустрии – от производство на компютърни компоненти и центрове за данни до енергийните компании, които захранват всичко това. Именно този сегмент от технологичния сектор стои зад голяма част от ръста на фондовия пазар през последните години и особено през последните седмици.

Nvidia съобщи през март, че търсенето на нейния хардуер и софтуер е „извън всякакви граници“. Главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг удвои прогнозите за продуктите Vera Rubin и Blackwell, като каза, че те могат да донесат над 1 трлн. долара приходи до края на 2026 г. Акциите на компанията поскъпнаха напоследък и са нагоре с около 20% от началото на годината.

Инвеститорите ще очакват и отчета на компанията за търговия на дребно Walmart, за да научат повече за състоянието на потребителите в САЩ, докато конфликтът в Близкия изток вече повишава цените.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, на фокус в понеделник са докладите за заетостта и индустриалното производство в Китай.

Във вторник японското правителство ще публикува данни за брутния вътрешен продукт и индустриалното производство на страната.

В четвъртък се очакват данни за търговския баланс на Япония през април и за заетостта в Австралия през миналия месец, а в петък – за японската инфлация през миналия месец и търговията на дребно в Нова Зеландия през първото тримесечие.