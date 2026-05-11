Проучване: ЕЦБ ще повиши лихвените проценти два пъти през 2026 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще повиши лихвените проценти два пъти тази година, тъй като войната на САЩ и Израел в Иран тласка инфлацията нагоре, показва проучване на Bloomberg.

Икономистите очакват повишения с по 0,25 процентни пункта както през юни, така и през септември, което се доближава до пазарните очаквания за поне две увеличения през тази година, според проучване, проведено между 4 и 7 май. Предишната анкета предвиждаше само едно увеличение на депозитната лихва, която в момента е на ниво от 2%.

Инфлацията, междувременно, се очаква да се ускори до 2,9% тази година спрямо 2,8% в предишното проучване. Анализаторите очакват тя да се забави до 2,1% през 2027 г. и да достигне целта на ЕЦБ от 2% през 2028 г.

Представителите на ЕЦБ засега се въздържат от промени в лихвите, докато оценяват икономическите щети от конфликта в Близкия изток. Членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел заяви миналата седмица, че паричната политика трябва да бъде затегната, ако резкият скок в цените на енергоносителите се разшири. Дали Ормузкият проток ще остане отворен, ще бъде ключов фактор на срещата през юни, според напускащия поста заместник-председател на ЕЦБ Луис де Гиндос, който определи текущата несигурност като „брутална“.

В еврозоната се очаква инфлацията да остане над целта на ЕЦБ и през 2026 г.

Проучването показва и очакване за първо понижение на лихвите още през март догодина, частично свързано с влошаващите се икономически перспективи. Анализаторите намалиха прогнозите си за растежа през 2026 г. до 0,8% спрямо предишните 0,9%. След това те очакват икономиката на еврозоната да нарасне с 1,3% през 2027 г. и с 1,5% през 2028 г.