Грийн от АЦБ: Не може да сме спокойни, че влиянието на войната в Иран ще бъде временно

Централните банки не бива да приемат, че инфлационният удар от войната на САЩ и Израел в Иран ще бъде временен. Това заяви членът на Комисията по парична политика на Английската централна банка (АЦБ) Мегън Грийн, цитирана от Bloomberg.

По думите ѝ представителите на паричните органи не могат да чакат да видят всички доказателства за въздействието на конфликта, преди да заемат позиция относно лихвените проценти.

„Това е третият ни негативен шок от страна на предлагането за пет години. Трябва да се тревожим за определянето на заплатите и цените“, каза тя по време на събитие на Financial Times в понеделник.

„Традиционно подобни негативни шокове от страна на предлагането се пренебрегват, но когато се случват последователно, това вече е остаряло мислене и не бива повече да ги игнорираме“, добави финансистът.

Грийн е гласувала заедно с мнозинството от колегите си в Комисията по парична политика на Английската централна банка за запазване на лихвите без промяна през април, но тогава е заявила, че на следващите заседания може да се наложи увеличение.

Тя посочи, че вторичните ефекти от скока в цените на енергоносителите - като искания за по-високи заплати от работниците или масово повишаване на цените от компаниите - ще станат видими след около година.

Отделно друг член на комисията, Катрин Ман, заяви, че очаква нови доклади - включително официалните данни за инфлацията през април, които ще бъдат публикувани в сряда, както и по-ориентирани към бъдещето индикатори - за да оцени рисковете от по-висока инфлация.

Въпреки това несигурността около бъдещето на британския премиер Киър Стармър може да окаже натиск върху инфлацията в обратната посока, каза Ман пред Ройтерс в кулоарите на конференция в Будапеща, организирана от Унгарската централна банка.

„Нестабилността от различен тип вреди на вземането на решения от компаниите и домакинствата и често води до нагласата „нека изчакаме и да видим“, което не е добре за растежа“, каза тя.

Инвеститорите вече очакват поне две повишения на лихвите от страна на АЦБ до края на годината, но повечето икономисти, анкетирани от Ройтерс миналата седмица, прогнозират, че няма да има промяна в разходите по заемите.