Pony AI и Uber пускат роботаксита в Хърватия като част от разширяването си в Европа

Китайската компания за роботизирани таксита Pony AI и американската Uber Technologies започват тестове с автономни автомобили в хърватската столица Загреб, разширявайки партньорството си отвъд Близкия изток и в Европа, съобщава Bloomberg.

Компаниите се подготвят да стартират „скоро“, заедно с местния стартъп Verne, който ще притежава и ще управлява флотилия от роботизирани таксита Arcfox Alpha T5, произведени от китайската държавна автомобилна група BAIC Motor и оборудвани с технологията за автономно шофиране на Pony AI, става ясно от съвместно изявление. Превозните средства първо ще бъдат предлагани в приложението на Verne, а впоследствие ще могат да се резервират и чрез услугата на Uber.

Pony AI, основана преди почти десетилетие, се стреми към разширяване на глобалното си присъствие в опит да увеличи продажбите и да ограничи загубите. За Uber този ход е част от по-голям залог за включване на роботизирани таксита в мрежата ѝ от превозни средства, управлявани от хора. Технологичният гигант планира да предлага автономни превози на повече от 10 пазара само тази година и в крайна сметка да се превърне в най-голямата платформа за роботаксита.

Миналата година двете компании бяха планирали стартиране на подобна услуга в Близкия изток, но стъпката беше отложена. Представител на Uber не посочи причина за забавянето, заявявайки, че усилията все още продължават.

Според изявлението тестовете по обществените пътища вече са в ход в Загреб. Партньорите планират да разширят флотилията до хиляди превозни средства през следващите няколко години в други европейски градове и на други пазари. Uber е договорила инвестиция във Verne, която е 47% собственост на Rimac Group, притежаваща ѝ Bugatti, за да подкрепи бъдещия растеж.

„Verne ще ръководи процеса по осигуряване на пазарна готовност и получаване на одобрение от европейските регулаторни органи за тези пускания“, добавят компаниите. Verne обяви собствените си амбиции да пусне на пазара през 2026 г. двуместно роботакси без волан. Такъв автомобил ще се конкурира със Cybercab на Tesla, чието производство се очаква да започне тази година.

Uber не разработва собствена технология за автономно шофиране, след като през 2020 г. продаде вътрешния си изследователски отдел. Но компанията си сътрудничи с повече от 20 технологични доставчици и автомобилни компании по целия свят, включително Waymo на Alphabet в САЩ и китайската WeRide в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това ѝ позволява да предлага автономни пътувания чрез своето приложение – подходът, използван в партньорството с Pony. В други споразумения Uber ще играе по-голяма роля в надзора на дейността и поддръжката на автопарка.

Като част от целта си да предлага автономни превози на повече от 10 пазара през тази година, Uber планира да работи с партньори, за да въведе роботаксита в Мюнхен и Великобритания.