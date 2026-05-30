Близо 30% от пчеларите в България са се отказали от професията си през последните години. Ниските цени на меда и нарастващите разходи поставят сектора под сериозен натиск. Това заяви Екатерина Петрова, организатор на фестивала „Денят на пчелите“ и маркетингов директор на платформата „Истински мед“, която обединява близо 70 пчелари от цялата страна, цитирана от БГНЕС.

„В последните години състоянието на пчеларския сектор не е добро. Близо 30% от пчеларите се отказват от професията си и именно затова създадохме програмата „Осинови кошер“, каза Петрова.

По думите ѝ инициативата има за цел да подпомогне българските производители и едновременно с това да насърчи опазването на пчелите и биоразнообразието в страната. Чрез програмата хората могат да осиновят кошер и да подкрепят конкретен пчелар, като срещу това получават мед от своя кошер и възможност да посетят пчелина и да се запознаят отблизо с работата на стопаните.

„Близо една трета от храната, която слагаме на трапезата си, зависи от опрашването на пчелите. Когато пчеларите се отказват от занаята си, те спират да се грижат за пчелите, а това е риск за всички нас“, подчерта Петрова.

Според нея сред основните проблеми пред сектора остава ниската изкупна цена на меда, която не позволява на много производители да покриват разходите си и да развиват дейността си устойчиво.

„Целта ни е да заплащаме честна цена за труда на пчеларите, така че те да могат спокойно да издържат себе си и своите семейства и да продължат да се занимават с това, което умеят най-добре“, заяви тя.

Петрова отбеляза, че върху сектора влияят и общите икономически процеси, включително инфлацията и поскъпването на живота, които допълнително затрудняват малките производители.

Фестивалът „Денят на пчелите“ се провежда за шеста поредна година и предлага разнообразни образователни и развлекателни активности за посетителите. На щандовете могат да бъдат опитани различни видове мед от производители от цялата страна, участници в програмата „Осинови кошер“.

Събитието включва още занаятчийски работилници за изработка на свещи от восък и сапуни с мед, детски образователни кътове, викторини и демонстрационен кошер с живи пчели, който дава възможност на посетителите да наблюдават отблизо живота на пчелното семейство.