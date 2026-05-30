Шефът на Ferrari: Първият ни електромобил трупа популярност въпреки критиките

Главният изпълнителен директор на Ferrari NV Бенедето Виня заяви, че първият електрически модел на компанията, чиято цена ще бъде 550 хил. евро, вече генерира предварителни поръчки от стари и нови клиенти, след като външният вид на автомобила предизвика вълна от критики, съобщава Bloomberg.

По-рано тази седмица производителят на суперавтомобили предложи ясен поглед върху Ferrari Luce. Дизайнът на задвижваното от батерии превозно средство, отклонение от традиционния външен вид на Ferrari, предизвика неблагоприятни сравнения с електрически модел на японската марка Nissan.

„Ferrari Luce няма нищо общо с електрическите автомобили, които сте виждали от други играчи“, твърди Виня. „Трябва да го видите и да го карате, за да разберете, че не е копиран – нито интериорът, нито екстериорът, нито производителността“, категоричен е той.

Първият електромобил на базирания в Маранело производител бележи сериозен разрив с наследството на Ferrari в областта на спортните автомобили с двигател с вътрешно горене. Бившият председател Лука Кордеро ди Монтедземоло, който напусна компанията през 2014 г., също се изказа остро по адрес на Luce, заявявайки, че автомобилът рискува да унищожи легенда в автомобилостроенето.

Освен формата на петместния автомобил с 4 врати, разработен от бившия главен продуктов дизайнер на Apple Inc. Джони Айв, успехът или провалът в крайна сметка ще се реши от клиентите на Ferrari, отдавна свикнали да се ориентират с компания, която се придържа към производството на много по-малко автомобили, отколкото може да продаде.

„Вижте хората, които ни пишат, хората, които правят поръчки“, изтъква Виня, добавяйки: „Някои са съществуващи клиенти, а други са нови“.

Виня признава, че компанията може да е привлякла твърде много внимание върху електромобила, който беше представен на три етапа в рамките на месеци.

„Ще продължим да произвеждаме всички видове задвижвания“, посочва Виня. „Окончателният отговор идва от клиентите“.

Той също защити очакваната цена на превозното средство.

„Иновациите трябва да се плащат“, твърди шефът на марката. „Ако не плащате за иновациите, вие вредите на хората, които работят по тях, на веригата на доставки, която ги прави възможни, и на самата технология“.