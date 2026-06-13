Най-изненадващата история за икономически успех в света е...Северна Корея

След повече от сто посещения в Северна Корея Рован Биърд свиква с дългото чакане за такси в режима на Ким Чен Ун. Но при неотдавнашно посещение в Пхенян, неговото първо от години, автомобилът дошъл до минути, пише Wall Street Journal.

Севернокорейският му преводач извадил смартфон, отворил приложението Samhung и поръчал превоз чрез услуга, подобна на Uber. Двамата проследили движението на таксито в реално време.

„Всичко беше напълно ново. Бях зашеметен“, казва Биърд, който е австралийски туроператор.

Северна Корея е най-невероятната история за растеж в света. Икономиката на страната процъфтява по начини, които не са виждани от години, подкрепена от продажбите на оръжия и изпращането на войници в Русия, доставките и финансирането от Китай и способността да избягва международни санкции, за да внася повече енергоносители, компоненти и суровини. Китайският президент Си Дзинпин беше на посещение в Северна Корея тази седмица при първото си пътуване в чужбина за годината.

Режимът на Ким затвори границите по време на пандемията от Covid-19 и ги отвори отново само за избрани външни хора, включително руски и западни туристи и дипломати. Тези посетители казват, че Северна Корея е неузнаваема спрямо минали години, особено столицата ѝ Пхенян, където живеят Ким и елитът на страната.

Ресторантите там предлагат пица, изпечена в каменна пещ, и пилешки крилца. Посетителите могат да платят чрез мобилна система с QR-кодове. Китайски електромобили се движат по улиците. Пхенян има нови зоомагазини, интернет кафене и автокъщи, които продават BMW.

Ким предприе строителен бум на национално ниво. Миналата година Северна Корея е изградила 10 хил. нови жилища в Пхенян, повече отколкото в Лос Анджелис или Чикаго.

През февруари, по време на конгреса на Работническата партия, провеждан два пъти на десет години, 42-годишният диктатор говори за икономически обрат, като заяви в реч, че той е станал факт въпреки „варварската блокада“ на икономическите санкции, ръководени от САЩ. Пред сградата бяха изложени седем редици с ракетни установки, току-що излезли от фабриките.

„Всичко се промени коренно“, заяви Ким.

През 2017 г. в отговор на напредъка на Северна Корея в ядрената област САЩ и ООН затегнаха икономическите санкции срещу страната с обхватни резолюции за ограничаване на търговията и финансовите трансакции. Администрацията на Тръмп многократно изрази желание за пълно освобождаване на Северна Корея от ядрено оръжие.

Ким призова севернокорейците да се съсредоточат върху изграждането на самодостатъчна икономика. Режимът не публикува официални икономически данни, контролира строго информацията и определя какво могат да видят посетителите.

Извън столицата Северна Корея остава бедна, като близо половината от населението ѝ от 26 млн. души е недохранено, съгласно доклад на ООН. Брутният вътрешен продукт на страната за година е под 1% от БВП на САЩ. Държавата е един от най-тежките нарушители на човешките права, където излъчването на южнокорейски филм може да доведе до смъртно наказание.

Доклади на южнокорейски аналитичен център със заглавия като „Санкциите не личат на сателитните снимки“ показват, че твърденията за икономически напредък на Северна Корея не са обикновена пропаганда. Наблюдава се значителен ръст на корабния трафик към съоръженията за складиране на петрол в Северна Корея, които се разширяват. Много паркинги са по-пълни. Сега Северна Корея свети близо три пъти повече през нощта, отколкото преди пет години, сочи друг доклад.

Чуждестранни приятели

Северна Корея не е успяла да преобрази икономиката си сама. Режимът на Ким укрепи енергийните си доставки и достъпа до строителни материали, като изпрати боеприпаси и над 15 хил. войници на руските фронтови линии във войната с Украйна. Около една трета от тези войници са били убити или ранени. Продажбите на оръжия са донесли на Пхенян мииларди долари, сочат данни на Института за стратегия в областта на националната сигурност в Сеул, свързан с южнокорейската разузнавателна служба.

Месечната търговия с Китай достигна 8-годишен връх, а редица китайски потребителски марки рекламират бизнеса си в Северна Корея, въпреки че тези продажби нарушават санкциите. Разпространението на технологични устройства, които поставиха началото на севернокорейската цифрова икономика, разчита силно на китайски компоненти.

Голяма част от армията на Ким от киберкрадци живее в Китай, където може по-свободно да се свързва с интернет и да действа без страх от арести от външни власти. Само атаките срещу криптоборси са генерирали средства за милиарди долари за режиам, според държави и групи за киберсигурност, наблюдаващи дейностите на Пхенян.

Пекин и Москва, които имат право на вето в ООН, повториха призивите си за смекчаване на санкциите срещу Пхенян. Ким разширява мрежата си от потенциални приятели, като присъства на китайски военен парад за първи път миналата есен заедно с 20-ина други чуждестранни лидери.

През март той прие президента на Беларус Александър Лукашенко в Пхенян, където двете страни подписаха споразумение за приятелство. „Нуждаем се едни от други“, заяви Лукашенко.

Засега ядрената програма на Ким се оказва спирачка срещу военни нападения или опити за насилственото му сваляне от власт, което му позволява да пренасочи вниманието си към икономиката. Икономическият напредък намалява надеждите за ядрено споразумение със САЩ, тъй като Вашингтон често обвързва смекчаването на санкциите или икономически стимули със замразяването, спирането или отказа на Пхенян от ядрената му програма.

Икономиката на Северна Корея е нараснала с 3,7% през 2024 г., най-бързия темп от осем години насам, показват най-скорошни данни на Южнокорейската централна банка, която използвала данни на разузнавателната служба за оценката си. Южнокорейски мозъчни тръстове считат, че растежът е продължил.

Севернокорейската икономика е най-силната, откакто Ким пое властта преди близо 15 години, и вероятно надхвърля всяко ниво, достигнато при мандата на баща му Ким Чен Ир, който управляваше от 1994 до смъртта си през 2011 г., казва Стивън Хагард от Калифорнийския университет в Сан Диего, който изследва севернокорейската икономика от десетилетия. „Това е невероятно постижение за толкова бедна страна“, отбелязва той и допълва, че Ким се е възползвал и от известен късмет.

Местното производство на мобилни телефони достига половин милион устройства на година, според руската туристическа агенция „Восток Интур“. Смартфоните вече са толкова разпространени в Северна Корея, че съществуват над 50 различни марки, казват изследователи.

„По-богати от всякога“

Само преди пет години Северна Корея и вероятно самият Ким изглеждаха на ръба. Опасенията от Covid доведоха до затваряне на границите, които намалиха търговията с Китай, основния благодетел на КНДР. Заради недостиг на енергия въглищни мини спряха производство. Основни хранителни стоки като растително масло и захар се срещаха рядко по рафтовете на магазините, разказа тогавашният посланик на Москва в Пхенян пред руски медии през 2021 г.

Спадът на икономиката започнал да се обръща след нашествието на Русия в Украйна през февруари 2022 г., което Северна Корея публично подкрепи.

Повече от година след началото на войната Северна Корея стана доставчик на боеприпаси за Москва, като генерира над 10 млрд. долара от лятото на 2023 г. до края на миналата година, сочат данни на института INSS. Това е огромен тласък за икономиката с БВП от около 27 млрд. долара.

През 2023 г. Ким замина на първото си посещение в чужбина след Covid в Далечния изток на Русия, за да се срещне с руския президент Владимир Путин. На следващата година Путин посети Пхенян, където двамата лидери подписаха споразумение за взаимна отбрана.

То постави правната рамка за изпращането на севернокорейски войски да се сражават с Русия, което е донесло над половин милиард долара, според INSS. Повечето плащания ще станат във формата на чувствителна военна технология, части за оръжия и други материали, счита институтът.

Новите военни кораби и дронове на Северна Корея наподобяват руски дизайн, казват оръжейни експерти. Москва вече изпрати системи за противовъздушна отбрана на Пхенян, казват южнокорейски официални представители.

Ким упражнява по-централизиран контрол в годините на възстановяването на икономиката, като иска произведени от държавата стоки да се появяват на рафтовете и разширява наблюдението на пазара.

Миналата година Северна Корея е завършила големи строителни проекти, които били блокирани от години, включително най-голямата болница в Пхенян, оранжериен комплекс с площ, по-голяма от Сентръл парк в Ню Йорк, и нов морски курорт. Знаковата му инициатива „20х10“ – нови заводи в 20 града и окръга на година за следващите десет години, призовава за съживяване на местната икономика, което налага изграждането на модерни здравни заведения, заводи на леката промишленост и развлекателен комплекс.

Режимът разширява държавните магазини и аптеки, които да заменят дейността на черния пазар, а новите заводи в селските райони създават държавни работни места за търговци, които преди това са участвали в контрабанда, казва Лий Сан-йон, изследовател, който има мрежа от източници в режима на Ким.

През май Северна Корея проведе първия си пълномащабен Пролетен международен панаир след пандемията. Участие взеха над 290 компании, включително от Русия, Китай, Монголия, Швейцария и Тайланд.

Севернокорейска компания за електроника показа „интелигентни телевизори“, които позволяват на зрителите да купуват стоки. Смартфони, някои от които на цена над 500 долара, бяха показани в червено, синьо и оранжево.

Британската гражданка Зоуи Стивънс водила групи в Северна Корея като екскурзовод. Тя си спомня, че преди пандемията всички плащания били в брой. Посещавайки Пхенян миналата година, тя видяла повече местни жители да купуват със смартфоните си. Има приложения за поръчка на храна, стоки от основна необходимост, дори лекарства с рецепта.

„Те използваха услуги за доставки, приложения за разплащане, които позволяват плащане през телефона“, разказва Стивънс.