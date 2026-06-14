Wall Street получава достъп до нови модели за оценка на геополитическите рискове

Докато Wall Street се опитва да включи войната в своите рискови сценарии, същите хора, които моделират природни катастрофи, сега адаптират методологията си, за да помогнат на инвеститори, банки и застрахователи да предвиждат бъдещи военни конфликти, пише Bloomberg.

От 2008 г. насам броят на държавите, участващи в подобни конфликти, почти се е удвоил до малко над 100 страни, а икономическото въздействие на насилието вече е почти 22 трлн. долара, изчислява Институтът за икономика и мир. Това се равнява на повече от 10% от световния брутен вътрешен продукт (БВП).

Войните задушават способността на финансовата индустрия да предсказва всичко - от цената на петрола до цената на ипотеката, а Wall Street трябваше да признае, че някои дългогодишни модели за определяне на риск вече да не са подходящи.

Citigroup Inc. предупреждава да не се разчита на модели с „ огледало за обратно виждане “, изградени върху исторически данни, докато Morgan Stanley казва, че е време да се „преосмисли“ статуквото на геополитическите рискове в по-широк смисъл.

„Вместо да гледат назад, застрахователите и инвеститорите все повече искат да знаят какво може да се случи и къде“, споделя Сам Хейнс, ръководител на отдела за данни и анализи във Verisk Maplecroft, глобална консултантска фирма за рискове.

Verisk, която е най-известна с работата си по модели за природни катастрофи за застрахователи и инвеститори в катарски облигации, току-що представи модел, който според нея би помогнал на финансовите специалисти да предскажат развитието на войната с Иран.

Индексът за прогнозиране на войната на фирмата, пуснат на клиентите в края на май, използва алгоритъм за машинно обучение, за да прогнозира вероятността от избухване на война в дадена страна през следващите 12 месеца. Той е обучен върху политически, икономически и социални набори от данни от 1995 до 2022 г. и следователно не взема предвид настоящата война в Иран. Въпреки това, тестовете показват, че ако моделът беше готов в началото на януари, той щеше да покаже 66% вероятност от избухване на войната в Иран.

Другият нов модел на фирмата, Индексът на геополитическите отношения, проследява променящото се ниво на напрежение между двойки държави. Той разглежда параметри като например дали страните са имали военни сблъсъци в миналото, колко сходни са стиловете им на управление или дали са достатъчно географски близо, за да проектират сила.

Отделен модел на Verisk, стартиран през октомври 2023 г., е предсказал правилно шест от седем правителствени колапса в периода оттогава, включително свалянето на Башар Асад в Сирия през 2024 г. и внезапното отстраняване на Николас Мадуро от Венецуела през януари.

В случая с отстраняването на Мадуро „имаше икономически проблеми, съчетани с история на политическа нестабилност, които увеличиха риска“, коментира Крис Бойлан, експерт по анализ на данни във Verisk Maplecroft.

Rand Corporation разполага с модел на изкуствен интелект (AI), който превръща сложни и несигурни въпроси - като например смяната на режим - в конкретни вероятностни оценки. Моделът се основава отчасти на обобщените мнения на хора, които не са експерти по темата, за да прогнозира бъдещ сценарий. Когато моделът беше пуснат в средата на май, той показа 20% вероятност иранският режим да не оцелее до 2027 г.

„Резултатите са предназначени не само да опишат какво може да се случи, но и да покажат на политиците как конкретни действия - натиск от санкции, дипломатически ангажименти или подкрепа за гражданското общество - биха променили тези вероятности на практика“, изтъква Антъни Васало от американската консултантска фирма RAND.

Прекъсването на корабоплаването в Ормузкия проток привлече отново вниманието към изключителната уязвимост на подобни транспортни възли по света, което изисква нови алгоритми за управление на риска в морското застраховане и световната търговия. Малко след началото на войната с Иран на 28 февруари, Lloyds of London обяви премии за риск за Ормузкия проток, стигащи до 1% от стойността на кораба, в сравнение с едва част от процента преди конфликта, разкрива Moody's.

Експертите по моделиране сега разглеждат конфликтните сценарии така, както биха разглеждали терористична атака, „където относително ограничени действия могат да генерират непропорционални икономически загуби“, изтъква Гордън Ву, специалист по катастрофални рискове в Moody's.

С новите модели застрахователите могат по-добре да оценят как биха могли да се развият прекъсванията по транспортните маршрути и веригите на доставка, вместо да се фокусират единствено върху физическите щети на отделни активи, добавя Ву.

Тина Фордъм, съосновател на Fordham Global Foresight и бивш главен глобален политически анализатор на Citigroup, предупреждава, че геополитическата нестабилност се ускорява.

Развиващите се събития „са в съответствие с нашата теза за геополитиката на суперцикъла, където увеличените рискови фактори пробиват глобалните предпазни парапети и причиняват по-голям брой геополитически сътресения“, коментира тя.

Освен че се основават на дългогодишен опит в моделирането на природни катастрофи, експертите по риска използват и методологии за прогнозиране на други заплахи, като стачки, бунтове и граждански вълнения.

По-новите модели за риск ще позволят на застрахователите „да интегрират прогнозен поглед върху войната в своите работни процеси за застраховане и управление на експозициите“, заключа Verisk.

Подобни инструменти стават все по-важни за финансовите специалисти, които се опитват да работят във фрагментиран, многополюсен свят, тъй като старият, оформен от ефективност, водена от глобализацията, избледнява.

Според оценка на риска, публикувана през май от Allianz, войната вече е изпреварила гражданските вълнения като източник на политическо насилие, от който най-много се страхуват компаниите, опитващи се да закупят застраховка.