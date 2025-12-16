Евтиният петрол натисна акциите на енергийните гиганти на Wall Street, Tesla записа рекорд

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха с разнопсочно движение като на представянето на Dow Jones и широкия S&P 500 влияние оказа петролният сектор. Най-ниската стойност на цената на петрола от 2021 година насам доведе до спад на книжата на водещите американски енергийни гиганти, пише CNBC.

Акциите на Chevron поевтиняха с 2% да 146,75 долара за брой. Exxon загуби почти 3% от пазарната си цена на акциите на компанията се тръгуваха за 114, 68 долара за брой.

Така водещият индекс на Wall Street Dow Jones загуби 0,62% до 48 114,26 пункта. Загубите за широкият S&P 500 са по-ограничени с 0,24% до 6800,26 пункта. Идексът се понижава за трети пореден ден. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, тръгна нагоре и затвори сесията на ниво от 28 111, 462 пункта.

На представянето повлия търговията на Tesla. Акциите на компанията на Илон Мъск поскъпнаха с 3% до рекордните 489,88 долара за брой. Инвеститорите обърнаха внимание на данните за тестовете за автономните коли и очакват създаването на роботизирани таксита.

Повишаването на цената на акциите на компанията доведоха пазарната ѝ капитализация до 1,63 трилиона долара и Tesla се нарежда на седмо място сред технологичите гиганти след компании като Nvidia, Apple и Alphabet. Собственикът ѝ Илон Мъск е най-богатият човек на света с около 684 млрд. долара, допълва Forbes.

Водещите сортове петрол затвориха със спад на цената от около 3%, посочва Ройтерс. Американският лек суров петрол (WTI) достигна до 55,27 долара за барел. По-рано в сесията този сорт падна под нивото от 55 долара за първи път от февруари 2021 година насам. Европейският "Брент" затвори сесията с цена от 58,92 долара за барел.

На валутните пазари влияние оказват данните за трудовия пазар, които карат анализаторите да смятат, че Федералният резерв няма да намали основната лихва на следващото си заседание през януари. Така еврото се разменя за 1,1748 долара за брой, а един британски паунд се разменя а 1,3422 долара .

Цената на златото се повишава минимално до 4333 долара за тройунция.