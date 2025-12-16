Китай купува повече петрол и го насочва към стратегическите складове

Китай увеличава през ноември вноса на петрол с 9% на месечна база до 12,43 млн. барела на ден, което е най-високото ниво за последните 27 месеца, пише анализаторът на Ройтерс Клайд Ръсел. Местният добив се повишава леко до 4,31 млн. барела на ден, което означава, че през ноември Китай е разполагал с общо около 16,74 млн. барела петрол на ден, сочат изчисленията на експерта.

Рафинериите са преработили около 14,86 млн. барела петрол на ден, което е увеличение от почти 4% спрямо миналия ноември. Това означава, че Пекин е насочил към петролните складове три пъти повече суровина спрямо октомври (1,88 млн. барела дневно спрямо 690 хил. барела). Експертът отбелязва, че вероятно не всички количества "излишен" по официалните данни петрол действително се складира.

Според оценките на Ръсел има и потребление на секретно производство, което не влиза в официалната статистика. Но дори и при това положение количествата петрол, които Китай трупа в запас се увеличават.

Една от причините за това са намаляващите цени и вероятно тенденцията ще се задържи - в последните дни цените на петрола продължават да спадат на фона на интензивните преговори за мир в Украйна. Тази сутрин европейския сорт "Брент" поевтиня под 60 долара за барел, а цената на американския лек суров петрол (WTI) достига до почти 56 долара за барел.