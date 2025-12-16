Цената на руския петрол падна под нивата отпреди началото на войната в Украйна

Цената на руския основен петролен сорт "Уралс" вече достига около 40 долара за барел, сочат данните на Argus Media, цитирани от Bloomberg. Това е най-ниското ниво от началото на войната в Украйна. Причината за поевтиняването са санкциите на Запада срещу петролния сектор на Русия, включително танкерите от т.нар. "сенчест флот" и ограниченията, които наложи САЩ върху работата на "Роснефт" и "Лукойл".

Днес (16 декември) цената на петрола на световните пазари намалява на фона на подновените надежди за мир в Украйна. Инвеститорите очакват, че при това положение санкциите срещу Русия ще бъдат премахнати и руският петрол ще се върне легално на пазарите. Сортът "Брент", който е референтен за повечето петролни договори, се търгува под 60 долара за барел за първи път от май насам (когато също имаше очаквания за близък мир).

За последните три месеца руският петрол е поевтинял с 28%, сочат още данните. Понижение има по отношение на износа от петролните терминали в Балтийско и Черно море, както и източното пристанище "Козмино", от където се доставя тежкия сорт EPSO.

Приходите от петрол и природен газ формираха около 30% от приходите в руския бюджет преди войната. Сега делът им намалява, а санкциите към сектора целят намаляване на парите, с които Москва разполага, за да ограничи желанието на Кремъл да продължава да воюва.

Основен купувач на руския петрол днес са Китай и Индия. Ограничени количества се доставят и в Турция, сочат още наблюденията на пазарните анализатори. Според тях обаче търговията се извършва с огромни отстъпки - между 15 и 20 долара спрямо цената на сорта "Брент". Допълнително и ударите на украински дронове по три танкера в Черно море увеличава разходите за застраховки и като цяло за превозите към клиентите.