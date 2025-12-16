IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Lockheed Martin завърши производството на изтребителите F-16 за България

Страната ни поръча една ескадрила от западните изтребители по програма за модернизиране на армията

11:49 | 16.12.25 г. 8
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Американският производител на оръжия Lockheed Martin съобщи, че е приключил производството на всички изтребители F-16, предназначени за България и Словакия. Според публикацията на сайта на компанията произведените в завода на компанията в Грийнвил, щата Южна Каролина, отговарят на изискванията на програмата за продажби на Министерството на външните работи на САЩ.

Изтребителите са свързани директно със системите на НАТО и ще подкрепят въздушните мисии на организацията в Европа. И България, и Словакия закупиха самолетите F-16 като част от плановете за модернизацията на своите армии. Към момента в Европа има около 700 самолета F-16 от различни модификации, допълват производителите.

През 2019 година България купи осем самолета F-16 Block 70 за сумата от 1,2 млрд. - 1,3 млрд. долара. В края на 2022 година поръчката беше увеличена с още осем изтребителя, като за тях бяха платени допълнително към 2,5 млрд. долара.

България поръча една пълна ескадрила от западните изтребители, с които да замени самолетите МиГ-29, чийто жизнен цикъл вече се изчерпва. Страната ни вече получи първите два самолета от тази поръчка. Първият се приземи в авиобазата "Граф Игнатиево" в началото на април, а малко по-късно се разбра, че има "малък технически проблем", който беше отстранен. 

Страната ни получи втория си изтребител през юни, а малко по-късно министърът на отбраната Атанас Запрянов уточни, че третият самолет ще бъде използван за обучение на пилоти и инженери.

Последна актуализация: 12:07 | 16.12.25 г.
