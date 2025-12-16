Петролът продължава да поевтинява на фона на перспективите за споразумение за Украйна*

Цените на петрола продължават да спадат, след като достигнаха най-ниското си ниво от 2021 г. насам, тъй като петролните трейдъри разглеждат перспективите за прекратяване на огъня в Украйна, което би могло да проправи пътя за по-малко ограничения върху потоците от руски суров петрол на пренаситения пазар, пише Bloomberg.

Цената на сорт Брент се понижава с 0,59% до 60,20 долара за барел.

Фючърсите върху американския лек суров петрол WTI поевтиняват с 0,65% до 56,45 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че споразумение за прекратяване на войната на Русия в Украйна е по-близо от всякога след разговори с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери.

Петролът е на път да отбележи годишен спад, очаквайки нарастващ световен излишък, тъй като ОПЕК+ възстановява спряното производство, а други производители също засилват добива.

Евентуална сделка, която би сложила край на войната в Украйна, може да доведе до облекчаване на санкциите на САЩ срещу Русия, въпреки че Москва до голяма степен поддържа добива на суров петрол от началото на войната през 2022 г.

Рустем Умеров, висш служител по сигурността на Зеленски, посочи, че има „реален напредък“ в Берлин, след като украинският лидер и екипът му проведоха дискусии с американски и европейски дипломати. Разговорите продължиха около пет часа, а американските представители бяха водени от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Все пак не е ясно дали усилията на САЩ ще бъдат достатъчни, за да се преодолеят препятствията, които провалиха предишните преговори. Руският държавен глава Владимир Путин не се е отклонил от исканията си за завземане на огромни територии от Украйна, които руските войски не са окупирали.

„Не сме убедени, че на практика сме много по-близо до реално мирно споразумение, дори и да ни се струва, че сме се приближили много повече към такова през последните няколко дни“, коментира Робърт Рени, ръководител на отдела за стоков анализ в Westpac Banking Corp. „Виждаме, че Брент ще остане в нестабилен диапазон от 60 до 65 долара за барел“, добавя той.

Междувременно се появяват признаци на пренасищане по целия свят. Част от американския пазар на суров петрол, следен отблизо от физическите търговци, сигнализира за свръхпредлагане, докато пазарът в Близкия изток отслабна през последните седмици.

*Информацията е актуална към 09:45 ч. българско време. Месечните приходи от петрол и газ на Русия ще достигнат най-ниското си ниво от август 2020 г.

