Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Ford ще отпише 19,5 млрд. долара след решение да отмени електрификацията на гамата си

Промяната на пазара от последните месеци обуславя решението, изтъква главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли

11:57 | 16.12.25 г. 1
Снимка: Bloomberg L.P.
Ford Motor предупреди, че ще отпише 19,5 млрд. долара и ще се откаже от редица електрически модели - най-драматичният пример за оттегляне на автомобилна компания от стремежите към електрификаци в отговор на политиките на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Базираната в Мичиган компания заяви, че ще замени изцяло електрическия F-150 Lightning с нов електрически модел с удължен пробег, който използва бензинов двигател за презареждане на батерията. Компанията също така изоставя изграждането на електрически пикап от следващо поколение с кодово име T3, както и планирани за въвеждане на пазара електрически микробуси.

Промяната на пазара от последните месеци обуславя решението, изтъква главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли в интервю за Ройтерс.

Ford заяви, че ще се фокусира върху бензинови и хибридни модели, като очаква в близко бъдеще да съкрати работници в своя завод за батерии в Кентъки. Компанията очаква глобалната ѝ гама от хибриди, електрически превозни средства с удължен пробег и изцяло електрически коли да достигне 50% до 2030 г. от 17% в момента.

Автомобилната компания ще разпредели отписването до 2027 г. Около 8,5 млрд. долара са свързани с отмяна на планирани електрически модели. Около 6 млрд. долара са обвързани с разпускането на съвместното предприятие за батерии с южнокорейската SK On, а 5 млрд. долара са за определяните от Ford като „разходи, свързани с програмата“.

Автомобилният производител също така повиши прогнозата си за 2025 г. за коригираната печалба преди лихви и данъци до около 7 млрд. долара в сравнение с предишния диапазон от 6 млрд. долара до 6,5 млрд. долара.

Политиките на Тръмп променят пазара

Промяната в стратегията на Ford отразява реакцията на автомобилната индустрия на намаляващото търсене на модели, задвижвани чрез батерии, след като автомобилните компании инвестираха стотици милиарди долари в електромобили в началото на това десетилетие. Перспективите за електрическите автомобили се влошиха значително тази година, тъй като политиката на президента Доналд Тръмп сви федералната подкрепа за електромобилите и облекчи правилата за емисиите, което би могло да насърчи производителите да продават повече автомобили, задвижвани с изкопаеми горива.

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ спаднаха с около 40% през ноември, след като на 30 септември изтече данъчен стимул за потребители от 7500 долара, който беше в сила повече от 15 години. Администрацията на Тръмп също така включи в своя данъчен закон и замразяване на глобите, които автомобилните производители плащат за нарушаване на разпоредбите за икономия на гориво.

F-150 Lightning влезе в производствените линии през 2022 г. с мащабна реклама. Ford увеличи производството на модела, за да отговори на притока от 200 хил. поръчки, но продажбите разочароваха впоследствие. Компанията е продала 25 583 броя от пикапа до ноември тази година, което е с 10% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Наследникът на F-150 Lightning, пикапът T3, трябваше да бъде построен от нулата в нов комплекс в Тенеси и да послужи като база за второто поколение на електромобилите на Ford. Сега компанията замества производството на електрическия пикап с нови модели, задвижвани с бензин, от 2029 г.

С новите мерки Ford на практика слага край на второто си поколение електромобили. За бъдещата си гама от електрически превозни средства, компанията насочва фокуса си към по-достъпни електрически модели, замислени от така наречения екип Skunkworks в Калифорния. Ford планира да определи цена на първия модел от този екип от около 30 хил. долара и да започне продажби през 2027 г. Ford произвежда този електрически пикап в завода си в Луисвил.

„Вместо да харчим милиарди долари за големи електрически превозни средства, които сега не предлагат рентабилност, разпределяме тези пари в области с по-висока възвръщаемост“, изтъква Андрю Фрик, ръководител на отдела за бензинови и електрически превозни средства на Ford.

По-рано тази година Ford заяви, че очаква да загуби приблизително 5 млрд. долара от бизнеса си с електрически превозни средства през годината.

Последна актуализация: 11:58 | 16.12.25 г.
електромобили Ford Форд американски автомобилни компании
