Ford ще отпише 19,5 млрд. долара след решение да отмени електрификацията на гамата си

Ford Motor предупреди, че ще отпише 19,5 млрд. долара и ще се откаже от редица електрически модели - най-драматичният пример за оттегляне на автомобилна компания от стремежите към електрификаци в отговор на политиките на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс.

Базираната в Мичиган компания заяви, че ще замени изцяло електрическия F-150 Lightning с нов електрически модел с удължен пробег, който използва бензинов двигател за презареждане на батерията. Компанията също така изоставя изграждането на електрически пикап от следващо поколение с кодово име T3, както и планирани за въвеждане на пазара електрически микробуси.

Промяната на пазара от последните месеци обуславя решението, изтъква главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли в интервю за Ройтерс.

Ford заяви, че ще се фокусира върху бензинови и хибридни модели, като очаква в близко бъдеще да съкрати работници в своя завод за батерии в Кентъки. Компанията очаква глобалната ѝ гама от хибриди, електрически превозни средства с удължен пробег и изцяло електрически коли да достигне 50% до 2030 г. от 17% в момента.

Автомобилната компания ще разпредели отписването до 2027 г. Около 8,5 млрд. долара са свързани с отмяна на планирани електрически модели. Около 6 млрд. долара са обвързани с разпускането на съвместното предприятие за батерии с южнокорейската SK On, а 5 млрд. долара са за определяните от Ford като „разходи, свързани с програмата“.

Автомобилният производител също така повиши прогнозата си за 2025 г. за коригираната печалба преди лихви и данъци до около 7 млрд. долара в сравнение с предишния диапазон от 6 млрд. долара до 6,5 млрд. долара.

Политиките на Тръмп променят пазара

Промяната в стратегията на Ford отразява реакцията на автомобилната индустрия на намаляващото търсене на модели, задвижвани чрез батерии, след като автомобилните компании инвестираха стотици милиарди долари в електромобили в началото на това десетилетие. Перспективите за електрическите автомобили се влошиха значително тази година, тъй като политиката на президента Доналд Тръмп сви федералната подкрепа за електромобилите и облекчи правилата за емисиите, което би могло да насърчи производителите да продават повече автомобили, задвижвани с изкопаеми горива.

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ спаднаха с около 40% през ноември, след като на 30 септември изтече данъчен стимул за потребители от 7500 долара, който беше в сила повече от 15 години. Администрацията на Тръмп също така включи в своя данъчен закон и замразяване на глобите, които автомобилните производители плащат за нарушаване на разпоредбите за икономия на гориво.

F-150 Lightning влезе в производствените линии през 2022 г. с мащабна реклама. Ford увеличи производството на модела, за да отговори на притока от 200 хил. поръчки, но продажбите разочароваха впоследствие. Компанията е продала 25 583 броя от пикапа до ноември тази година, което е с 10% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Наследникът на F-150 Lightning, пикапът T3, трябваше да бъде построен от нулата в нов комплекс в Тенеси и да послужи като база за второто поколение на електромобилите на Ford. Сега компанията замества производството на електрическия пикап с нови модели, задвижвани с бензин, от 2029 г.

С новите мерки Ford на практика слага край на второто си поколение електромобили. За бъдещата си гама от електрически превозни средства, компанията насочва фокуса си към по-достъпни електрически модели, замислени от така наречения екип Skunkworks в Калифорния. Ford планира да определи цена на първия модел от този екип от около 30 хил. долара и да започне продажби през 2027 г. Ford произвежда този електрически пикап в завода си в Луисвил.

„Вместо да харчим милиарди долари за големи електрически превозни средства, които сега не предлагат рентабилност, разпределяме тези пари в области с по-висока възвръщаемост“, изтъква Андрю Фрик, ръководител на отдела за бензинови и електрически превозни средства на Ford.

По-рано тази година Ford заяви, че очаква да загуби приблизително 5 млрд. долара от бизнеса си с електрически превозни средства през годината.