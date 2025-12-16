Revolut се впуска в битка и с телекомите с нова мобилна услуга

Revolut пуска мобилна телефонна услуга в Обединеното кралство, превръщайки се в конкурент на компании като EE на BT Group, O2 на Virgin Media и VodafoneThree в опит да привлече повече клиенти към приложението си, съобщава Bloomberg.

Финтех компанията с централа в Лондон, която има 12 млн. клиенти в Обединеното кралство, започва да предлага Revolut Mobile, съобщи компанията в изявление. Цената ще бъде 12,50 паунда (16,73 долара) на месец за тези, които се регистрират преди 30 март, а след това ще се повиши до 14,99 паунда.

Офертата включва неограничени 5G данни, разговори и SMS-и, както и 20 гигабайта данни при роуминг в Европейския съюз и САЩ. Тя ще включва и функции като множество номера и глобални съобщения.

Услугата ще позволи на Revolut да плаща на американския мобилен стартъп Gigs за използване на мрежата на Vodafone, присъединявайки се към другите т.нар. мобилни виртуални мрежови оператори, които формират почти една пета от мобилния пазар в Обединеното кралство, според Enders Analysis.

Revolut пуска подобна оферта и в Полша, където има 5 млн. клиенти, и планира да разшири услугата и на други пазари.

Стъпката към диверсифициране на приходите и привличане на клиенти към по-широката екосистема отразява подобни планове на конкурентите Klarna и Nubank.