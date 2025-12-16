Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград след протести и съдебни дела

Компанията за частни капиталови инвестиции Affinity Partners на Джаред Къшнър се отказа от плановете си да строи хотел в Сърбия, след като напрежението около проекта доведе до повдигането на обвинение срещу представител на правителството, спомогнал за разчистването на пътя за проекта, предава Bloomberg.

Решението слага край на месеци на противоречия около стремежа на Affinity да изгради луксозен хотел с бранда на Тръмп върху руините на бивша правителствена сграда в Белград. Сръбският министър на културата Никола Селакович и още трима души бяха подведени под съдебна отговорност в понеделник, съобщи прокуратурата в изявление.

„Виждането ни за проекта в Белград беше да предложим елегантен, вдъхновяващ проект, който отдава почит на напредъка на Сърбия“, коментира говорител на Affinity в отделно изявление. „Тъй като значимите проекти трябва да обединяват, а не да разделят, и изразявайки уважението си към сръбския народ и град Белград изтегляме кандидатурата си и се оттегляме в този момент“, добави той.

Къшнър, който е женен за дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп Иванка, се появява в някои от най-важните дипломатически преговори и частни бизнес сделки от втория мандат на тъста си.

Affinity подкрепя контраофертата на Paramount Skydance в размер на 108 млрд. долара за придобиването на Warner Bros., а компанията му за частни капиталови инвестиции беше част и от придобиването на компанията за видеоигри Electronic Arts за 55 млрд. долара.

Преди участието си в тези сделки Affinity работеше по Trump Tower Belgrade, проект, оценяван на 500 млн. долара, който трябваше да се издигне на място с историческо значение – бившото министерство на отбраната на Югославия, което беше унищожено при бомбардировките на НАТО през 1999 г., спомогнали за изтласкването на сръбските сили от Косово.

Руините на сградата стояха непокътнати от години в сръбската столица.

Проектът, подкрепен от президента Александър Вучич, беше посрещнат с вълна от улични протести в Белград. Те подложиха на натиск Вучич, който трябва да се справя и с масови протести от над една година насам за корупция, като до момента устоява на призивите да насрочи предсрочни избори или да подаде оставка.

„Загубихме изключителна инвестиция за най-малко 750 млн. евро“, каза Вучич пред репортери в Белград във вторник, като критикува наказателното преследване срещу Селакович и други официални представители, заявявайки, че то е политически мотивирано. Вучич обвини прокурорите, че вземат страната на опозиционните активисти, които се стремят „да унищожат Сърбия и да я оставят без инвеститори“.

„Нанесената вреда на Сърбия е огромна“, добави Вучич и обеща съдебни реформи, които да възстановят контрола върху прокуратурата. Сега тя „отговаря само пред самата себе си“, отбеляза той. Президентът заяви, че лично няма да заведе наказателни дела срещу прокурори, които според него не спазват правилата.

Прокурорите твърдят, че Селакович и още трима официални представители са извършили престъпленията „неправомерно влияние“ и „фалшифициране на официален документ“, с които са отменили защитения статут на планирания терен за хотела.

Селакович заяви, че очаква съдебния процес, тъй като иска да оспори обвиненията. „Истинската мишена е Вучич, не съм аз“, каза министърът в коментар, излъчен от местната телевизия Informer TV.

Въпреки провала на хотела в Белград семейство Тръмп има други имотни проекти на Балканите.

Affinity планира луксозен коруртен комплекс на остров край бреговете на Албания, където правителството създаде държавна компания, която да поеме дял в курорта. В Румъния строителна компания за луксозни имоти смята да лицензира бранда на Тръмп за Trump Tower Bucharest.