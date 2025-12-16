ЕС трябва да строи с 650 хил. жилища повече на година, за да отговори на търсенето

Европейската комисия представи първия си План за достъпни жилища, с който си поставя за цел да отговори на най-неотложните нужди на европейските граждани – достъп до достъпни, устойчиви и качествени жилища, съобщава пресцентърът на ЕК.

Според оценки на Комисията ЕС ще се нуждае от над два милиона жилища годишно, за да отговори на сегашното търсене. Това означава, че трябва да добавя около 650 хил. жилища на година към изгражданите 1,6 млн. в момента. Изграждането на допълнителните жилищни единици ще струва около 150 млрд. евро на година.

През последните десет години цените на жилищата са нараснали средно с над 60%, а наемите са се повишили с над 20%. Милиони европейци изпитват затруднения да намерят жилище, което могат да си позволят. „Като накърнява мобилността на работната ръка, достъпа до образование и създаване на семейство, жилищната криза вреди както на конкурентоспособността на икономиката на ЕС, така и на социалната сплотеност. Справянето с тази криза изисква европейско усилие, съобразено с реалностите на място“, отбелязва Комисията.

Тя ще подкрепи страните членки, регионите и градовете, като предприеме действия за добавяне на стойност там, където е възможно. Планът е съсредоточен върху увеличаването на предлагането на жилища, набирането на инвестиции и реформите, справянето с краткосрочните наеми в райони със затегнат жилищен пазар и подкрепата за най-засегнатите хора.

Планът предлага мерки за по-продуктивно и иновативно строителство и ремонтни дейности, които да отговорят на несъответствието между търсенето и предлагането на жилища чрез Европейската стратегия за жилищно строителство. Пакетът от мерки включва и препоръки на Съвета за Новия европейски баухаус, насърчаващ устойчиви, достъпни и висококачествени проекти в застроената среда.

Ревизираните правила на ЕС за държавна помощ ще улеснят страните членки да подкрепят финансово достъпните и социалните жилища. Комисията ще работи с националните, регионалните и местните власти за улесняване на правилата и процедурите, които ограничават предлагането на жилища с особено внимание към градоустройството и разрешаването на строителство. Нова законодателна инициатива за краткосрочните наеми ще подкрепи райони със затегнат жилищен пазар.

До момента Комисията е мобилизирала инвестиции в размер на 43 млрд. евро в жилища и ще продължи усилията си в следващия дългогодишен бюджет на ЕС. Тя също така разработва нова Паневропейска инвестиционна платформа в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, националните и регионалните банки и други международни финансови институции.

Комисията ще мобилизира нови инвестиции в студентски и социални жилища и ще помогне на страните членки да намерят по-добри решения за бездомните въз основа на принципите „Жилищата на първо място“.

Нов Европейски жилищен алианс между страните членки, градове, области, институции на ЕС, доставчици на жилища и асоциации, социални партньори, индустрията и гражданското общество ще отговаря за прилагането на плана. Комисията ще представи напредъка до края на мандата си. Тя организира първата в историята среща на върха на ЕС по жилищните въпроси през 2026 г.

„Достъпът до достъпни жилища е сериозно притеснение за мнозина в Европа. За да се справим с този проблем, се нуждаем от съвместни усилия от различните страни и широка гама от мерки. Предприемаме действия, за да помогнем на страните членки да отговорят на нуждите на гражданите и на кметовете и да се справят с пазарните неуспехи“, коментира Тереса Рибера, изпълнителен заместник-председател на ЕК и еврокомисар по чистия, справедлив и конкурентен преход.

Според Дан Йоргенсен, еврокомисар по енергията и жилищата, Европа трябва да поеме колективна отговорност за жилищната криза, която засяга милиони граждани и да предприеме действия за справяне с нея. „Въпросът не е само в покривите над главите ни, нашата демокрация е заложена на карта, тъй като ако не решим този проблем, рискуваме да оставим празнота, която ще бъде запълнена от крайни политически сили“, изтъква той.

„Планът очертава конкретни действия за по-достъпни жилища чрез инвестиции, регулиране на краткосрочните наеми, намаляване на бюрокрацията и подкрепа за най-засегнатите в обществото. Тъй като жилищата не са само стока, а основно право“, добави Йоргенсен.