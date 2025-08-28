Датски град е най-достъпният в Европа за покупка на жилище

Датският град Одензе предлага най-достъпните нови жилища с площ от 70 кв. м за продажба в Европа тази година, сочи индекс на консултантската компания Deloitte, който обхваща 28 страни на Стария континент. В класацията не попадат български градове.

Жителите на датския град се нуждаят от средно 4,9 пъти брутната си годишна заплата, за да купят апартамент с площ от 70 кв. м. Същото се отнася и за жителите на италианския град Торино.

Третото място е за Манчестър във Великобритания, където местните жители се нуждаят от 5,3 пъти брутната си годишна заплата, за да закупят ново жилище с площ от 70 кв. м. За относителната достъпност на жилищата в тези градове принос имат не само по-ниските цени, а също и стабилните доходи на населението и наличното финансиране, отбелязва консултантската компания.

На обратния полюс е нидерландският град Амстердам. Неговите жители, които се интересуват от покупка на средностатистически апартамент, трябва да заделят сума, равна на 15,4 пъти брутния им годишен доход. Атина е на второ място с 15,3 пъти, а на трето е Прага с 15 пъти. Словашкият град Кошице заема четвърто място с 14,2 пъти, а топ пет се допълва от друг чешки град – Бърно, с 14 пъти брутния годишен доход.

Данните показват, че значителните дисбаланси между търсенето и предлагането се запазват в някои големи градове независимо от различията в доходите, отбелязва Deloitte.

Ипотечни пазари в Европа

Лихвите по ипотечните кредити остават най-неблагоприятни в Унгария на ниво от 9,35%, в Полша със 7,67% и в Румъния с 6,89%. Въпреки лекото подобрение (5,07%) Чехия все още е сред страните с по-високи лихви.

На обратния полюс, най-ниските лихви по жилищните заеми тази година отново са отчетени в България с 2,83%, следвана от Хърватия с 2,86% и Турция с 3,01%. Белгия, Люксембург, Испания и Франция също остават под прага от 3,5%. Средната лихва за Европа като цяло е 4,36%, като тя представлява лек спад спрямо предходния период и отразява постепенното смекчаване на паричната политика в редица страни.

Най-скъпите страни и градове

Люксембург остава най-скъпата страна в Европа за покупка на ново жилище тази година със средна цена от 8760 евро на квадратен метър. Следват Израел и Великобритания със съответно 6131 евро и 5203 евро на кв. м. На обратния полюс е Турция със средна цена от 949 евро на кв. м, следвана от Босна и Херцеговина и Албания с нива от съответно 1482 и 1620 евро на кв. м.

Сред градовете Тел Авив в Израел остава на върха на класацията, като цените на новите апартаменти там достигат средно 13 970 евро на квадратен метър. В топ три попадат още Мюнхен и Париж със съответно 10 800 евро на кв. м и 10 760 евро на кв. м.

Най-голям годишен ръст на цените на новите апартаменти на годишна база е отчетен в Краков, Полша, с 28,1%, следван от Йерусалим с 25,2% и албанските градове Тирана и Вльора с по 25%.

Имотният пазар в Европа започва да се приспособява към новите условия, показва изследването на Deloitte.

Високите лихвени проценти, нарастващите наеми и забавянето на новото жилищно строителство правят домакинствата и строителните компании по-предпазливи. Но търсенето остава силно, особено в градове със значителен ръст на населението, отбелязва консултантската компания.