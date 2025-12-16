Спадът при отбранителните компании натежа на европейските пазари

Водещите индекси на европейските фондови пазари се понижават на фона на срива на акциите на отбранителния комплекс, пише CNBC. Настроение носят очакванията за близък мир в Украйна на фона на ускорените преговори, водени между САЩ, Европа и Украйна в Берлин.

Европейските пазари чакат и решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Английската централна банка (АЦБ) за лихвите в следващите дни.

Паневропейският Stoxx 600 се понижи с 0,47% до 579,80 пункта като повечето сектори в състава на индекса са на червена територия. Европейската отбранителна индустрия загуби 1,8% от пазарната си капитализация, като сред големите губещи се наредишха шведската Saab и германската Rheinmetall, чийто акции поевтиняха с 4,5% до 1502 евро за брой .

Германският DAX достигна до ниво от 24 076,87 пункта, което е понижение от 0,63 на сто, а френският САС 40 затвори при 8106,16 пункта, или намаление от 0,23%.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса - FTSE 100, се понижава с 0,68 на сто и затвори втората сесия за седмицата на ниво от 9684,79 пункта.

Цената на петрола забавя леко спада, който отбеляза в началото на деня. Американският лек суров петрол (WTI) се търгуваше под нивото от 55 долара за барел за първи път от февруари 2021 година насам. Към края на европейската сесия търговията достига до 55,55 долара за барел, което е понижение от около 2 на сто. С 2% поевтиява и сортът "Брент" и цената му достига 59,20 долара за барел. Сортът е референтен за повечето пазари и за първи път от май месец се търгува на ниво под 60 долара за барел.

На валутните пазари търговията е под влиянието на данните за безработицата в САЩ. Според последните данни има извесетн ръст на заетостта, но трудовият пазар още не е под контрол и вероятно Федералният резерв няма да намали лихвите през януари, смятат анализаторите.

Търговията с единната европейска валута се извършва при 1,1773 долара за брой. Един британски паунд се разменя при 1,3435 долара.

Цената на златото записва минимална промяна до 4337 долара за тройунция.