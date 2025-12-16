Amazon съкращава рекорден брой служители в централата си в Люксембург

Решението на Amazon.com Inc. да съкрати 14 000 служители по целия свят отеква в европейската централа на компанията в Люксембург, пише Bloomberg. Очаква се през следващите седмици Amazon да освободи 370 души, или около 8,5% от работещите там 4370 служители. Съкращенията са най-големите за Люксембург от поне две десетилетия и са важен фактор за ускоряване на взаимноизгодните отношения между Amazon и местните власти.

Великото херцогство - с население от едва 680 000 души - е известно като данъчен рай и финансов център със сравнително високи заплати и ниски данъци върху доходите. Подобно на много чуждестранни компании, Amazon се е възползвала от благоприятно данъчно третиране и постоянно засилва присъствието си там от 2003 г. насам. Дори след съкращенията, компанията ще бъде петият по големина работодател в Люксембург.

Съгласно трудовото законодателство на Европейския съюз Е(С), компаниите трябва да договарят прекратяванията на трудовите договори с представители на служителите, а понякога и с правителството. След две седмици на преговори, броят на съкращенията на работни места наскоро беше намален от 470 на 370 души. Повечето засегнати работници ще бъдат уведомени през февруари, посочва Праш Чандрасекар, член на делегацията на служителите на Amazon.

Съкращенията представляват „корекции, които отразяват бизнес нуждите и местните стратегии“, изтъква Amazon в писмо до персонала от 12 декември. Пакетът за прекратяване на трудовите договори „надхвърля далеч отрасловите показатели“, добавя компанията.

Тези мерки са особено болезнени за чуждестранните служители, които са се преместили в Люксембург, за да работят за Amazon. За да продължат да живеят в херцогството, освободените служители от Индия, САЩ, Австралия, Египет, Тунис и други места трябва да си намерят нова работа в рамките на три месеца.

„Почти съм сигурен, че някои служители ще трябва да напуснат“, посочва Чандрасекар в интервю за Bloomberg. „Не е лесно да се намери работа в Люксембург, тъй като 370 души навлизат на пазара на труда едновременно“, добавя той.

За тези, които се надяват да работят за голяма технологична компания, няма реална алтернатива на Amazon.

През октомври компанията заяви, че глобалните съкращения на работни места са предназначени да намалят бюрокрацията и да пренасочат ресурсите, за да гарантират, че тя инвестира в основните си залози, включително изкуствения интелект (AI).

Компанията изтъква, че през 2026 г. предстоят още съкращения и очаква да ограничи наемането на персонал до ключови области на растеж.

Анонимен служител в централата в Люксембург, заяви, че очакват съкращенията да засегнат сериозно разработчиците на софтуер, тъй като технологичните компании все по-често прехвърлят задачите по кодиране на AI. Този човек също така казва, че Amazon съкращава работната си сила, след като нае много хора в разгара на бума на електронната търговия по време на пандемията.

„Тези съкращения на работни места можеха да бъдат избегнати“, коментира Изабел Скот, говорител на синдиката на Генералната организация на люксембургските работници (OGBL). „Но така работят големите технологични компании. Правителството работи за привличане на чуждестранни таланти, но виждаме, че нашият социален модел, благоприятстващ диалога, не се спазва от тези компании. Те просто внасят американския модел на наемане и уволнение“, добавя Скот.

Последният път, когато компания съкращава толкова много работни места в страната, е през 2006 г., когато японският производител на електроника TDK закрива места фабрика и е освобождава 344 служители, посочва OGBL.

OGBL и други синдикати визират прекомерните данъчни облекчения, които Люксембург е предоставил на Amazon. Подобно на други чуждестранни корпорации, гигантът в сферата на онлайн търговията е създал холдингови компании в Люксембург, чрез които насочва европейските си дейности. Използвайки счетоводни правила, обявени за законни през 2023 г. от европейските съдилища, Amazon рутинно декларира загуби от континенталните си бизнеси, като по този начин минимизира данъчната тежест.

Миналата година холдинговата компания Amazon EU Sarl, базирана в Люксембург, е отчела приходи от продажби от електронна търговия в ЕС в размер на 70,4 млрд. евро и почти същата сума разходи, включително разходи за служители, което оставя компанията с данък върху печалбата от едва 180 млн. евро.

„Плащаме корпоративен данък в страни из цяла Европа в размер на стотици милиони евро и работим в пълно съответствие с местните данъчни закони навсякъде“, изтъква говорител на Amazon, добавяйки: „Корпоративният данък се основава на печалбите, а не на приходите, а миналата година печалбите ни бяха ниски, тъй като продължихме да инвестираме сериозно в цяла Европа“.

Amazon не е обявила никаква промяна в присъствието си в квартал Кирхберг в Люксембург, където държи под наем няколко сгради. Мениджърите, базирани там, отговарят за всичко - от електронната търговия и веригите на доставка до разработването и инженеринга на софтуер за европейските дейности на компанията.

Amazon рутинно изпраща американски мениджъри в Люксембург, за да се запознаят с международния бизнес, преди да ги върне в централата ѝ в Сиатъл.

През ноември премиерът на Люксембург Люк Фриден се срещна с главния изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси в Сиатъл, като в публикация в LinkedIn подчерта, че компанията остава „жизненоважен партньор“ за Люксембург.

„Люксембург е важен дом за Amazon и нейните над 4000 съотборници там“, заяви Джаси в коментар под публикацията.