IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Amazon ще вложи до 50 млрд. долара в услуги с изкуствен интелект в институциите в САЩ

Amazon Web Services планира да започне през следващата година изграждането на 1,3 гигавата допълнителен капацитет в центрове за данни

19:35 | 24.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Amazon.com Inc. ще похарчи до 50 млрд. долара за разширяване на капацитета си за предоставяне на услуги, свързани с изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления, на държавни институции в САЩ, съобщава Bloomberg.

Звеното Amazon Web Services (AWS) планира да започне през следващата година изграждането на това, което в крайна сметка ще бъде 1,3 гигавата допълнителен капацитет в центрове за данни, предназначени за федералните агенции.

Бизнесът с облачни услуги, най-големият оператор на изчислителна мощност в света, предлага на клиентите на американското правителство услуги от специализирани съоръжения, проектирани да отговарят на строги стандарти за сигурност, обхващащи въпроси като обработка на данни, изолация от търговски проекти и националност на служителите.

AWS ще предложи на агенциите портфолиото от инструменти с изкуствен интелект на Amazon, такива от партньора Anthropic и чипове както на Nvidia Corp., така и на звеното за полупроводници на групата.

Миналата седмица Microsoft и Nvidia се ангажираха да инвестират общо до 15 млрд. долара в Anthropic в ход, който свързва компанията за изкуствен интелект по-тясно с две групи.

AWS предоставя услуги на повече от 11 000 правителствени агенции от над 900 центрове за данни.

В Европа звеното е обект на разследване от Европейския съюз (ЕС), което ще определи дали платформата трябва да бъде засегната от правила, целящи да ограничат пазарната мощ на големите технологични компании.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:24 | 24.11.25 г.
Amazon Web Services Amazon центрове за данни изкуствен интелект
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Новини и анализи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още