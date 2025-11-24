Amazon ще вложи до 50 млрд. долара в услуги с изкуствен интелект в институциите в САЩ

Amazon.com Inc. ще похарчи до 50 млрд. долара за разширяване на капацитета си за предоставяне на услуги, свързани с изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления, на държавни институции в САЩ, съобщава Bloomberg.

Звеното Amazon Web Services (AWS) планира да започне през следващата година изграждането на това, което в крайна сметка ще бъде 1,3 гигавата допълнителен капацитет в центрове за данни, предназначени за федералните агенции.

Бизнесът с облачни услуги, най-големият оператор на изчислителна мощност в света, предлага на клиентите на американското правителство услуги от специализирани съоръжения, проектирани да отговарят на строги стандарти за сигурност, обхващащи въпроси като обработка на данни, изолация от търговски проекти и националност на служителите.

AWS ще предложи на агенциите портфолиото от инструменти с изкуствен интелект на Amazon, такива от партньора Anthropic и чипове както на Nvidia Corp., така и на звеното за полупроводници на групата.

Миналата седмица Microsoft и Nvidia се ангажираха да инвестират общо до 15 млрд. долара в Anthropic в ход, който свързва компанията за изкуствен интелект по-тясно с две групи.

AWS предоставя услуги на повече от 11 000 правителствени агенции от над 900 центрове за данни.

В Европа звеното е обект на разследване от Европейския съюз (ЕС), което ще определи дали платформата трябва да бъде засегната от правила, целящи да ограничат пазарната мощ на големите технологични компании.