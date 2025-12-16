Недостигът на чипове ще ограничи производството на смартфони през 2026 г.

Глобалните доставки на смартфони може да се свият с 2,1% през следващата година, тъй като недостигът на чипове за памет води до повишаване на разходите и спад в производството, съобщава Bloomberg, базирайки се на проучване на Counterpoint Research.

Това бележи драматичен обрат спрямо очаквания ръст от 3,3% през тази година, като влиятелната изследователска фирма намали прогнозата си за 2026 г. от предишната оценка за минимален ръст от 0,45%. Средната продажна цена на мобилните телефони ще се повиши с 6,9% в световен мащаб през следващата година, което отразява скок от 10% до 25% в общата цена на компонентите, посочи Counterpoint в изследователски доклад във вторник.

Глобалното разгръщане на изкуствения интелект подтикна производителите на полупроводници през тази година да дадат приоритет на усъвършенстваната памет за ускорителите на Nvidia пред по-основните продукти. Това от своя страна доведе до недостиг на динамична памет с произволен достъп (DRAM), която е незаменима в електрониката – от лаптопи и електромобили до медицински устройства и уреди.

През последните месеци производителите на потребителска електроника, включително Xiaomi Corp., алармираха за потенциално увеличение на цените, докато други, сред които Lenovo Group, започнаха да трупат запаси от памети в очакване на покачване на цените. Акциите на Nintendo поевтиняват през по-голямата част от декември, тъй като растат опасенията за въздействието върху флагманската конзола Switch 2 и рентабилността на компанията.

При смартфоните китайските марки като Honor и Oppo се смятат за по-уязвими поради по-ниските си маржове. Дефицитът на чипове за памет вероятно ще засегне най-вече смартфоните от начален клас, според Counterpoint.

„Apple и Samsung са в най-добра позиция да преодолеят следващите няколко тримесечия“, каза старши анализаторът на Counterpoint Ян Уан. „Но за другите, които нямат толкова голяма свобода на действие, за да управляват пазарния си дял спрямо маржовете на печалбата, ще бъде трудно. Ще видим как това ще се отрази най-вече на китайските производители на оригинално оборудване с напредването на годината.“

Въздействието върху потребителите може да се усети по няколко начина. Един от подходите ще бъде компаниите да насочат потребителите към по-висококачествени модели, където въздействието върху печалбата ще бъде по-малко, смята изследователската фирма. Други варианти включват повторното използване на стари компоненти, понижаване на други спецификации като камери или просто продажба на телефони с по-малко памет, според доклада на Counterpoint.