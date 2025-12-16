Midad е сред фаворитите за покупката на международните активи на "Лукойл"

Midad Energy от Саудитска Арабия е сред фаворитите за покупката на международните активи на "Лукойл", съобщават източници на Ройтерс. Компанията е предложила да плати за покупката изцяло с парични средства, които обаче ще останат задържани във фонд, докато не отпаднат санкциите срещу руския петролен гигант.

Според източниците на Ройтерс Midad ще се опита да се възползва от добрите си отношения и със САЩ, и с Кремъл.

А този етап нито една от засегнатите страни не коментира официално информацията. До сега Министерството на финансите на САЩ, което трябва да одобри купувача на активи за около 22 млрд. долара, отхвърли две оферти - на Gunvor, определяйки компанията за "марионетка на Москва" и на амеиканската инвестиционна банка Xtellus, която предложи обмен на ценни книжа в замяна на активите и според слуховете предложението се хареса на "Лукойл".

Саудитската компания е в конкуренция на други две американски компании - Chevron и Exxon, както и още други десетина компании. Сред кандидатите е и унгарската MOL.

САЩ въведе санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт" през октомври, но удължи срока, в който "Лукойл" може да продаде своите международни активи до 17 януари 2026 година.

Междувременно България пое контрола на рафинерията на "Лукойл" в Бургас и така получи изключение от санкциите поне до пролетта. Според изявленията на министъра на енергетиката (вече в оставка) Жечо Станков това изключение може да бъде удължено, защото Русия не получава пари от дейността на рафинерията - те се събират в специална сметка.

В нашето положение е и Германия с нейната рафинерия, собственост на "Роснефт". Според информация на Ройтерс Shell се опитва да намери купува ч на своя дял в нея и това затруднява плановете на германското правителство. Още от 2022 година Берлин се опитва да продаде активите, но без особен успех.

Анализатори отбелязват, че за разлика от "Лукойл Нефтохим", рафинерията не е модернизирана. Тя обаче е основен доставчик на горива за германската столица.