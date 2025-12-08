БПГА: България не получава нито руски горива, нито руски петрол

Изявления, че България получава неофициално руски петрол и горива, са спекулации, коментира пред журналисти председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев. Според него една от причините да се коментира това е претоварването на танкери в открити води, преди да бъдат приети на пристанището "Росенец".

Но петролният терминал е малък и невинаги може да приеме танкерите, които в момента докарват петрол до България. Това е нещо, известно от години и нормална практика, допълни още Бенчев.

Според коментари именно заради връзката на България със "сенчестия флот" на Русия Турция е докарала и повредения танкер Kairos в наши териториални води. Корабът беше атакуван от украински дронове край Босфора на път към Новоросийск. Според съобщенията той е бил празен и няма изтичане на петрол след атаката.

В същия ден дронове удариха още един празен танкер, поставен под санкциите на САЩ и Европа - Virat. Според първоначалните съобщения екипажите и на двата кораба, плаващи под флага на Гамбия, бяха евакуирани и няма значими щети за околната среда след атаките.

Анкара призова двете воюващи страни да не пренасят бойните действия в Черно море, а руският президент Владимир Путин се закани, че ще увеличи ракетите към Одеса и отреже достъпа на Украйна до Черно море.

Няма данни за намаляване на доставките на петрол от Казахстан след атаката с дронове по терминала CPC (Каспийския тръбопроводен консорциум) в края на ноември, отбеляза още председателят на БПГА. Тогава от компанията оператор на терминала съобщиха, че един от кейовете е унищожен и не функционира, но допълниха, че доставките се осъществяват по алтернативни маршрути.

Бенчев отбеляза още, че пазарът у нас е добре зареден с горива и реагира без напрежение на създалата се ситуация около санкциите за "Лукойл". Рафинерията беше поета от особения управител Румен Спецов и функционира нормално, увери той. Според него средствата от дейността на компанията у нас не се насочват към Русия, каквато всъщност е задачата на Спецов.