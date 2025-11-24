Русия се похвали, че се е отървала от статуса на "петролна икономика"

Приходите от петрол в руския бюджет намаляват с 22% за първите десет месеца на годината, но като цяло бюджетните приходи се увеличават с 5%, пише в анализ руското издание "Взгляд". То цитира руския вицепремиер Александър Новак, според когото това означава, че Русия се отървала от статуса на държава, зависеща от петрола.

Според оценките на Министерството на финансите на Русия за десетте месеца на годината приходите от петрол и природен газ са 7,5 трилиона рубли (95,2 млрд. долара) спрямо 9,6 трилиона рубли (122 млрд. долара) за същия период на 2024 година. Причината за това е поевтиняването на петрола на световните пазари - от цена от 70-80 долара за барел от сорта Брент до 60-65 долара днес.

В същото време и отстъпката за основния сорт руски петрол Уралс се увеличава от около 10 долара за барел спрямо цената на Брента преди година до над 20 долара през есента, пише още "Взгляд". Руските петролни компании трябва да предлагат тази голяма отстъпка заради санкциите, които наложи Западът, и най-вече последните мерки на САЩ срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Върху търговията с петрол се отразява и силната рубла, допълват експертите.

Въпреки увеличението на приходите с 5% разходите на Русия растат много по-рязко, но това се обяснява с нуждата от средства за социални разходи и парите за отбрана. В резултат дефицитът се разшири до 4,2 трилиона рубли (53,3 млрд. долара), а ръстът на икономиката се забави до 0,6% през първите три тримесечия на 2025 г.

Икономисти обръщат внимание на доброто представяне на сектори като преработвателната индустрия, макар че тя получава субсидии от държавата, както и хранителната индустрия и туризма.

Новак също отбелязва, че все по-значими за Русия стават преработваемата индустрия, туризмът и новите технологиии. В началото на века приходите от петрол в бюджета са били 50% от общите, а сега вече достигат 30%, допълва още той.

От Института "Гайдар" отбелязват, че тази констатация е малко прибързана - за първите седем месеца на 2025 година делът на петрола и газа в износа на Русия е малко над 56%. "От гледна точка на износа Русия си остава експортно ориентирана държава, защото повече от половината от износа са енергийни ресурси", се казва в коментар на анализаторите. Нещо повече - най-големите данъкоплатци са свързани именно с петрол и природен газ.

Всъщност приходите в бюджета ще се увеличат спрямо 2024 година благодарение на увеличените данъци за бизнеса - от 20% до 25%, отбелязва "Взгляд". 8% от тези 25% влизат във федералния бюджет спрямо 3% преди повишението.

През 2009 година, когато цената на петрола намаля наполовина, руската икономика се сви с 9% и това беше най-сериозната криза за страната в 21-и век досега.