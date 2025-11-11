Кремъл отрича, но бюджетът показва все по-лоша ситуация за руската икономика

Въпреки че властите в Русия отричат проблеми в икономиката, бюджетът показва задълбочаващо се влошаване на руската икономика. В края на октомври Държавната Дума одобри поредната актуализация на бюджета за тази година, пише руското издание "Комерсант". В него беше увеличен размерът на дефицита - от 1,5 трилиона рубли (18,4 млрд. долара), или 1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) до 5,7 трилиона рубли (70 млрд. долара), или 2,6% от БВП.

В предложението, внесено от Министерството на финансите преди санкциите към "Лукойл" и "Роснефт", е вписано значително намаление на приходите - от 40 трилиона рубли в бюджета, одобрен в началото на 2025 година, до 36,5 трилиона рубли, а разходите се увеличават от 41,5 трилиона рубли до 42,8 трилиона рубли.

Актуализацията на бюджета е изготвена на базата още и на коригираната прогноза за ръста на руската икономика - от 2,5% на вече 1% през 2025 година.

Министерството на икономическото развитие публикува своите данни, показващи, че ръстът на БВП през третото тримесечие се забавя до 0,6%, докато през второто беше 1,1%. В четвъртото тримесечие руската икономика отчете ръст от 4,5 на сто, припомня руското опозиционно издание The Moscow Times.

Подобни са и очакванията на Световната банка. Институцията беше по-умерена от руските власти в своите очаквания за икономиката по-рано през годината, а сега съкрати прогнозата си за ръста до 0,9% спрямо 1,4%. Проблемите ще се задълбочават и руската икономика ще отбележи увеличение от 0,8% спрямо 1,2% в предходни анализи.

Тези данни показват, че Русия губи импулса, който получи след първите месеци на войната, когато беше сменен фокусът на икономиката. Това увеличение на БВП не може да компенсира инфлацията и демографския срив, казват анализаторите от институцията.

Русия също така започва да усеща западните ограничения върху петролния сектор. По данни на Bloomberg цената сорта "Уралс" през октомври е около 52 долара за барел. Данните на Министерството на финансите на Русия сочат за цена от малко над 53 долара на барел, но и при този случай това е съществено под тавана от 60 долара на страните от Г-7. А бюджетът беше изготвен на прогноза за цена на петрола от почти 70 долара. В началото на лятото тя беше коригирана до 56 долара за барел.