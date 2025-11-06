Къде са замразените руски активи?

На последната среща в Брюксел лидерите на Европейския съюз (ЕС) не постигнаха съгласие по предложението на Европейската комисия (ЕК) за т.нар. "репарационен заем" в размер на 140 млрд. евро за Украйна, който да дойде от замразените руски активи. Идеята предвижда да бъдат използвани блокираните в белгийската клирингова къща Euroclear средства, които да бъдат дадени на Киев. Страната ще трябва да ги върне, ако Русия се съгласи да плати репарации за нанесените от войната щети и санкциите срещу Кремъл бъдат вдигнати.

Премиерът на Белгия Барт де Вевер обаче обяви, че има съмнения за законността на това предложение и поиска гаранции, че страната му няма да бъде оставена сама на отговора на Москва. Замразените активи на Русия са основно в Белгия, но има и други държави и за тях никой не говори, заяви пред журналисти Вевер.

Публично действително няма много информация за това - Euronews отбелязва, че в медийни публикации се говори за САЩ, Япония, Австралия, Швейцария, Канада, Великобритания, Германия, Люксембург и Франция. Агенцията се е обърнала към тези държави в търсене на повече яснота.

Разследване на Европейския парламент (ЕП), публикувано през септември, показва, че замразените руски активи са в размер на 289,5 млрд. евро. Над 72% от тях са в страни от ЕС, или общо това са 209,2 млрд. евро.

В Белгия са замразени най-много руски средства ("най-тлъстото пиле", по думите на Вевер) - 180 млрд. евро. Във Франция има 19 млрд. евро, а за Люксембург данните са доста разтегливи - между 10 млрд. и 20 млрд. евро, но повечето източници сочат 10 млрд. евро, според проучването на ЕП.

В Германия са около 210 млн. евро от руските активи.

Извън ЕС в Япония са блокирани 28,1 млрд. евро, във Великобритания - 26,6 млрд. евро, в Канада - 15,1 млрд. евро, в Швейцария - 6,2 млрд. евро, а в САЩ - 4,3 млрд. евро.

Официалните отговори до Euronews обаче се различават от тези данни. Парадоксално, но само държавите, които обикновено се свързват със скрита финансова информация, отговарят. От Министерството на финансите и на въшните работи на Люксембург например отбелязват, че в страната има по-малко от 10 хил. евро средства на Руската централна банка.

Швейцария пък казва, че държи 7,45 млрд. франка, или около 8 млрд. евро, които са в търговски банки. Страната не е член нито на ЕС, нито на Г-7 и не е длъжна да се съобразява с техни решения за тези средства.

Другите държави отказват да съобщят публично какви активи държат. Германия мотивира този отказ със законите за защита на данните и със санкциите на ЕС.

Япония също отказва да съобщи колко държи, макар че Барт де Вевер твърди, че са 50 млрд. евро. Франция не коментира, но преди време бившият министър на финансите Брюно льо Мер съобщи, че в страната са блокирани 22,8 млрд. евро на Руската централна банка.

САЩ също са отказали коментар за Euronews.

Пълна прозрачност в Белгия

На този фон в Белгия има пълна прозрачност къде са и колко са руските активи. Euroclear публикува отчети за парите и натрупаните средства от операциите с тях, които предава на ЕК. Печалбите от средствата отиват за Украйна, която може да ги харчи както прецени, дори и за покупка на оръжия. Всеки има достъп до данните, включително и журналистите и анализаторите.

Анализаторите са споменати неслучайно, защото и те съобщават пред Euronews, че не могат да получат информация от властите за руските активи. Никъде няма публукувани официални данни, казват от Полския институт за международни отношения (PISM). Според изследователите в организацията причината е, че с обявяването на размера на активите и местата, където се съхраняват западните компании, които все още вършат бизнес с Русия, ще бъдат уязвими на ответните действия на Кремъл.

Това е смешен аргумент - Русия вероятно знае къде са парите ѝ и чия собственост да национализира, ако се стигне до използването им в подкрепа на Украйна.