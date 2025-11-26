Ж. Станков: Лицензът за "Лукойл Нефтохим" може да бъде удължаван многократно

"Лукойл Нефтохим" може да продължи работата си, докато може да гарантира, че средствата, които се генерират от работата, не постъпват в компанията майка "Лукойл", поставена под санкции от САЩ и Великобритания. По закона за особения търговски управител, който вече пое управлението на рафинерията, приходите от дейността се насочват в специален фонд. Парите в него ще бъдат предадени на руската компания, след като отпаднат санкциите.

САЩ и Великобритания дадоха още малко време (до средата на декември), за да може да бъде финализирана евентуална продажба на международните активи на "Лукойл" и даже има заявен интерес от големи американски компании. Станков отбеляза, че в Министерството на енергетиката няма внесени предложения за покупка. Докато са траели преговорите за дерогацията обаче, в институцията са постъпили множество предложения за доставки на горива и суров петрол, които са били препратени и препращани на особения управител Румен Спецов.

България не е в ситуацията на Сърбия, където заради санкциите спря работата на единствената рафинерия в страната. Неин собственик е "Газпром Нефт" - мерките срещу компанията бяха предприети от предходната администрация в Белия дом. Дерогациите за рафинерията бяха удължени няколко пъти, но в крайна сметка влязоха в сила, след като Белград не намери начин да намали дела на руския собственик.

Според енергийния министър в България има достатъчно горива, на достатъчно добра цена.

Жечо Станков отказа да коментира дали е възможно държавата за изкупи рафинерията.

Енергийният министър участва в дискусията "Енергийна трансформация на България", организирана от АПСТЕ и Центъра за изследване на демокрацията. Станков обърна внимание на бързият ръст на соларните централи у нас - до 5 гигавата, но все още не е достигнат капацитета на покривните панели. Голям потенциал имат и вятърните турбини, но такива инвестиции не се възприемат от обществото, а институциите не могат да вървят срещу хората.

Станков допълни още, че е внесъл предложение да бъде одобрено инвестиционно намерение за участие в проучванията в "Хан Аспарух" с дял от 10% в консорциума. В блока предстоят две нови проучвания, които са обнадеждаващи, каза още Станков.