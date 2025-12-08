Всеки пети литър дизел е без платени данъци, потенциалните щети за бюджета стигат 578 млн. лева

Почти всеки пети литър дизел (малко под 17%) у нас е продаден, без да са платени данъци, мита и акцизи. При бензина делът е по-нисък - малко над 8 на сто. Това показва проучване на Центъра за изследване на демокрацията, поръчано от Българската петролна и газова асоциация (БПГА) и изготвено с подкрепата на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция "Митници".

Данните за 2024 година сочат, че сивият сектор на пазара на горива се изчислява на около 12%, или 624 млн. литра горива, а потенциалните преки щети за бюджета достигат до 578 млн. лева.

Спрямо 2019 година има съществен ръст - тогава скритият дял при търговията с горива е коствал на бюджета 366 млн. лева.

Източниците на незаконни горива са безмитни бензиностанции в Турция, известни количества от селскостопански производители и пробиви в системите за отчет на бензиностанциите, но основно те идват от "малка рафинерия", за която Тихомир Безлов, който представи доклада, каза, че има основателни съмнения за участие в сивия дял, но не и доказателства.

Според експерта Красен Станчев работата на такава рафинерия не би могло да се случва без протекция от държавата.

От Центъра за изследване на демокрацията отбелязват в доклада си, че има лесни начини за борба със сивия сектор и това е тол системата, тъй като горивата се пренасят чрез специализиран транспорт - цистерни. Анализът е показал, че повечето цистерни нямат и GPS-устройства за проследяване.

Друг метод за намаляване на сивия сектор е премахване на дупките в софтуерните продукти на бензиностанциите.

Ръководителят на Агенция "Митници" Георги Димов заяви, че от 1 април 2025 година на входовете и изходите по всички данъчни складове са поставени уреди за контрол и постоянно видеонаблюдение. Резултатът е увеличение от 6-7% на годишна база при продажбите на дизел през лятото, отбеляза председателят на БПГА Светослав Бенчев.

Безлов допълни, че през октомври приходите от акциз на горивата са с 8% нагоре.

Зам.-министърът на финансите Галя Димитрова основен приоритет на държавата е борбата със сивата икономика. По нейни данни към днешна дата има ръст на приходите от ДДС с 24% и с 21% на приходите от данъци.