Само благословията на Тръмп няма да помогне на Джей Ди Ванс да стане президент на САЩ

Политическият възход на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс беше колкото бърз, толкова и неочакван. За по-малко от десет години той се превърна от автор на мемоари, коментатор и дясноцентристки критик на президента Доналд Тръмп в максималист на MAGA и очевиден наследник на сегашния президент. На 41 години той има по-голям шанс да стане следващият президент от почти всеки друг, като Тръмп често го посочва за свой наследник, пише Ния-Малика Хендерсън за Bloomberg.

Ако всичко върви според плана на Тръмп, Ванс ще бъде кандидатът на републиканците през 2028 г.

„Това ще бъде някой, който... вероятно седи на тази маса. Може да са няколко души, които седят на тази маса. Може да са няколко души, които се кандидатират заедно и седят на тази маса“, заяви Тръмп на заседанието на кабинета тази седмица, намеквайки за Ванс и държавния секретар Марко Рубио. „Но искам те да спечелят, защото сме свършили чудесна работа и искам тя да бъде продължена“, допълни той.

С други думи, Тръмп иска Ванс да изпълни третия мандат, който, както най-накрая призна, Конституцията му забранява. Както каза Илон Мъск, който настояваше Тръмп да избере Ванс за свой вицепрезидент, републиканците смятат сегашния мандат на Тръмп за началото на „велик 12-годишен период“.

Но историята показва, че пътят на Ванс към президентския пост няма да бъде лесен. Тръмп, в най-добрия случай, е непостоянен поддръжник. А неговата непопулярност ще тежи на наследника му като воденичен камък.

От 1933 г. насам само един вицепрезидент е спечелил президентските избори – Джордж Х.У.Буш, който наследи президента Роналд Рейгън за един мандат през 1988 г. Трябва да се отбележи, че рейтингът на Рейгън е бил 63% през декември 1988 г., ниво, което Тръмп никога не е достигал и вероятно няма да достигне.

79-годишният Тръмп вече се приближава към одобрението от 34%, с което напусна поста си през 2017 г. Корекцията на курса е трудна за всеки президент, но в случая с Тръмп е особено трудно да си я представим. Ако последните десет месеца са някакъв ориентир, хаосът и корупцията, които белязаха президентския мандат на Тръмп, ще продължат през следващите три години, дори и проблемите с разходите за живот да отслабнат. Ванс ще бъде кандидатът на статуквото, а не бурен, отмъстителен външен играч, какъвто беше успешният подход на Тръмп през 2016 и 2024 г.

Движението MAGA, което през последните десет години беше обединено благодарение на силата на личността на Тръмп, се пропуква. Самият Ванс се смята за нещо като мост между различните фракции, който умее да се движи с лекота между популистите, християните националисти и технологично напредналите елити. Но тази гъвкавост често може да бъде възприета като фалш, тъй като Ванс изглежда като човек, който полага големи усилия, а не като харизматичен естествен лидер. Той не притежава онзи извънреден звезден статут, който Тръмп имаше, когато се кандидатира през 2016 г. Просто фактът, че е вицепрезидент го лишава от него.

Все пак Ванс се е отличил сред верните привърженици на MAGA, като е предал популисткото, антиимигрантско послание на Тръмп по по-изтънчен и лесно смилаем начин. Той е израснал в Апалачите и е завършил Юридическия факултет на Йейлския университет. И дори когато разпространява лъжи, както се случи с историята за хаитяните, които ядат кучета в Охайо, Ванс ловко се измъква, като твърди, че лъжите му служат на по-висша кауза. На събранието на Консервативната политическа конференция (CPAC) Ванс спечели проучването на общественото мнение с 61% от гласовете.

„Версията на Ванс за MAGA е силно интелектуализирана и радикална. Те искат да преориентират целия американски конституционен ред към т. нар. от тях „общо благо“, но което всъщност означава преориентиране към традиционен консервативен социален ред, в който се възстановяват старите йерархии, християнската религия се налага насилствено в обществените дела, а правителствената политика има ясни морални цели и задачи“, казва в имейл Лаура К. Фийлд, авторка на книгата „Яростни умове. Създаването на новата десница“ (Furious Minds: The Making of the New Right). „Администрация на Ванс, предполагам, също ще включва морализаторски подход и пламенност. Може би тъкмо заради това той изглежда повече MAGA от Тръмп. Изпълнен е с праведен гняв“, допълва Фийлд.

Ванс се присъедини към по-радикалното крило на Републиканската партия, като замести Чарли Кърк от Turning Point USA в подкста му, след като той беше убит през септември. По-късно този месец той ще бъде главна фигура на фестивала America Fest на групата във Финикс.

Предизвикателствата пред Ванс, казва Фийлд, са по-скоро свързани с личността му. „Той е много умен и е добър в дебатите, но едва ли може да очаква, че базата от избиратели ще му се подчини, след като Тръмп се оттегли“, отбелязва тя.

Колкото повече се опитва да си осигури лоялността на MAGA, търсейки благословията на Тръмп, толкова по-малко място за маневри ще има, тъй като популярността на президента намалява. „Всичко това означава, че Ванс ще има малко пространство да действа независимо или да покаже някакво лидерство. Ще бъде интересно да видим с времето дали това ще го накара да изглежда наистина слаб и безхарактерен“, казва Фийлд.

Според допитване на института „Пю“ от септември рейтингът на Ванс е 40%, почти същия като в момента, когато Тръмп го избра за свой кандидат за вицепрезидент през 2024 г. Като вицепрезидент той помогна за прокарването на спорния избор на Тръмп за кабинета в Конгреса и се превърна в силен защитник на хора като ръководителя на Пентагона Пийт Хегсет. Той също така явно следва подхода, че „няма врагове вдясно“ на някои републиканци, като не осъди расистките, антисемитски и ксенофобски послания на група по-млади лидери на Репубриканската партия, които изтекоха през октомври.

С постоянното си присъствие в социалните мрежи Ванс привлече младите избиратели, особено мъжете, които помогнаха на Тръмп да спечели втори мандат. Той лесно се вписва в мъжката общност, но може да се наложи да дава обяснения предвид недоволството от мандата на Тръмп сред някои от хората, които първоначално го подкрепиха.

Но ако Ванс остане в крак с по-младото и по-радикално крило на Републиканската партия, това може да му струва скъпо в по-широк план.

Запитан на неотдавнашно събитие на Turning Point USA за индуистката вяра на съпругата си, Ванс даде отговор, който беше широко критикуван.

„Дали се нядавам, че тя ще се трогне от това, което трогва мен в църквата? Да, честно казано наистина се надявам, тъй като вярвам в християнското Евангелие и се надявам, че в крайна сметка съпругата ми ще го разбере по същия начин“, каза Ванс, който преди е бил католик. „Но ако не е така, тогава Бог казва, че всеки има свободна воля, така че това не е проблем за мен“, допълни той.

Откритата религиозност на Ванс е в ярък контраст с Тръмп, който поддържа високи рейтинги сред белите евангелисти, въпреки че изглежда знае малко за догмите на християнската вяра. Ванс е участвал в събития, спонсорирани от бели християни националисти, които смятат, че правителството трябва да прокарва християнските интереси и да заличава границата между църквата и държавата.

Неговият „праведен гняв“ се прояви по време на заседанието на кабинета на Тръмп тази седмица, когато президентът показа неуважение към американската конгресменка от сомалийски произход Илхан Омар, която станала гражданка на САЩ преди 25 години.

„Тя е боклук. Приятелите ѝ са боклуци. Тези хора не работят. Тези хора не казват: Хайде да направим това място велико“, заяви Тръмп.

Ванс, който седеше срещу Тръмп, удари по масата, като подчерта гнева на президента и загатна как би изглеждал негов мандат.