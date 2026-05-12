S&P 500 приключи търговията, отдръпвайки се от рекорда през предходната сесия

Американският широк борсов индекс S&P 500 спадна във вторник на фона на поевтиняването на технологичните акции и по-високите цени на петрола, докато трейдърите реагираха на по-мрачните от очакваното данни за инфлацията в САЩ, предаде CNBC.

Бенчмаркът се понижи с 0,16%, а технологичният измерител Nasdaq Composite спадна с 0,71%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повиши с 0,11%.

Акциите на Micron Technology - която в понеделник изведе S&P 500 и Nasdaq Composite до рекордни нива - обърнаха посоката и поевтиняха с над 4%. Книжата на Advanced Micro Devices и Qualcomm поевтиняха със съответно 3% и 11%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,08% до 105,75 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 3,46% до 107,82 долара за барел.

Енергоносителите продължиха да поскъпват, след като американският президент Доналд Тръмп нарече временното примирие между САЩ и Иран „невероятно слабо“ и заяви, че то е „на масивна животоподдържаща система“, след като отхвърли като „неприемливо“ контрапредложението от Техеран за прекратяване на войната.

В последното си предложение Техеран е настоял за военни репарации, пълен суверенитет над Ормузкия проток, освобождаване на замразени ирански активи и премахване на санкциите.

Цените, които потребителите в САЩ плащат за широк спектър от стоки и услуги, са нараснали с по-бързи темпове от очакваното през април, засилвайки опасенията за въздействие на инфлацията върху американската икономика. Индексът на потребителските цени се е повишил със сезонно коригираните 0,6% за месеца, а годишният темп е 3,8%, съобщи във вторник Бюрото по трудова статистика. Месечният темп е в съответствие с прогнозите, но годишният темп е с 0,1 процентни пункта над консенсусната прогноза на Dow Jones.

Без да се отчитат храните и енергоносителите, основният индекс на потребителските цени се е повишил съответно с 0,4% и 2,8%.

„Това не е лавина, но е постоянен възход“, коментира Томас Мартин, старши портфолио мениджър в Globalt Investments, добавяйки, че инфлацията „ще продължи да се натрупва“, колкото по-дълго продължава конфликтът в Близкия изток при липса на напредък в преговорите между САЩ и Иран.

„С тези по-високи цени на горивата и други стоки, все повече хора ще бъдат притиснати, така че очакванията са за продължаващи трудности за потребителите“, каза той.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,463%, а тази по 30-годишните - до 5,027%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,35% до 98,301 пункта.

Златото поевтиня с 0,15 на сто до цена от 4721,4 долара за тройунция.