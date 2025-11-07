Ванс ще е кандидатът за президент на републиканците за следващия мандат, според Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио лично казва на доверени лица, че Джей Ди Ванс е фаворит на републиканците за номинация за кандидат-президент през 2028 г. Той посочва също така, че би подкрепил вицепрезидента, ако той реши да се кандидатира за президентския пост, пише Politico, като се позовава на двама души, близки до администрацията във Вашингтон.

Личните коментари на Рубио са ярък пример за това как някои републиканци вече разиграват сценарии за наследяването на сегашния президент Доналд Тръмп по-малко от година след началото на президентския мандат, посочва медията.

„Марко беше ясен, че Джей Ди ще бъде кандидатът на републиканците, ако поиска“, казва източник на медията, близък до държавния секретар. Рубио е изразявал това мнение както лично, така и публично, според източника.

„Той ще направи всичко възможно, само за да подкрепи вицепрезидента“, посочва и друг източник на медията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е посочвал Ванс и Рубио като най-вероятни негови наследници. Дори миналата седмица той е предложил двамата да се кандидатират с една и съща кандидатура.

И двамата настояват, че са добри приятели и че между тях няма съперничество, дори на фона на засилващите се слухове и спекулации.

„Никой не очаква Марко да подаде оставка от кабинета и да започне да атакува действащия вицепрезидент“, посочва един от източниците на Politico, който също потвърждава, че Рубио и Ванс са приятели.

Трети човек, близък до Белия дом, казва, че „очакванията са Джей Ди да бъде номиниран за президент, а Рубио – за вицепрезидент“.

Ванс е водещият фаворит сред гласувалите за Тръмп през 2024 г., според ново проучване на медията, проведено от 18 до 21 октомври. Според 35% от анкетираните той е човекът, когото най-много биха искали да видят да се кандидатира за президент през 2028 г.

Същевременно само 2% посочват Марко Рубио в отговор на отворения въпрос, а 16% са заявили, че не знаят кого биха искали да видят като кандидат. Общо 28% са посочили името на Тръмп.

Анкетата показва обаче и че евентуалната кандидат-президентска двойка Ванс/Рубио има много работа за вършене с избирателите, особено с тези, които нямат предпочитания за кандидат или предпочитат настоящия президент за трети мандат.

Въпросът за следващия президент на САЩ е особено актуален след резултатите от някои локални избори, проведени във вторник, на които Републиканската партия се представи зле. Резултатите насърчават загрижеността, че без Тръмп в бюлетината републиканците не са в състояние да генерират достатъчно ентусиазъм, за да спечелят.

Джеймс Блеър, политическият директор на Тръмп за президентската му кампания през 2024 г., посъветва всички кандидати през 2028 г. първо да помислят за междинните избори през 2026 г.

„Ако сте републиканец, който иска да се кандидатира през 2028 г., трябва да се съсредоточите върху това да запазите републиканците на власт през 2026 г. Мисля, че най-важното нещо, което всеки може да направи, е да се съсредоточи върху екипа и да помага на екипа си, а не върху себе си“, коментира той пред Politico.

„Избирателите ще разпознаят всеки, който изглежда е фокусиран върху себе си“, добая Блеър, който в момента е заместник-началник на кабинета на Тръмп.

Това лято министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши беше принуден да се оттегли от надпреварата за президентските избори през 2028 г., след като крайнодясната активистка Лора Лумър изрази загриженост, че старшият му помощник се опитва „да използва позицията си, за да положи основите за президентската надпревара на РФК през 2028 г.“.

Други членове на кабинета, включително министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм и директорът на Националното разузнаване Тулси Габард, са се кандидатирали за най-високата позиция и преди.

Никой в ​​орбитата на Тръмп не смята, че има сериозен шанс да спечели подкрепата му, колкото Ванс и Рубио.

Рубио, който публично заяви, че Ванс „би бил чудесен кандидат“, разбира се, би могъл да промени мнението си и да се присъедини към кандидатите за президент. Изборите през 2028 г. все още са далеч и резултатите от междинните избори догодина ще променят обстановката.

Бивш служител на президентската кампания на Марко Рубио през 2016 г. казва, че „няма да се изненада“, ако държавният секретар е отворен да стане вицепрезидент на Джей Ди Ванс, особено като се има предвид колко много Рубио се е съсредоточил върху прокарването на политика след загубата си преди близо десетилетие.

Рубио беше ключов поддръжник на Тръмп по време на първия му мандат по отношение на външната политика в Северна и Южна Америка, включително затягането на мерките срещу кубинския режим.

Ванс каза миналата седмица, че се е „шегувал“ с това, че той и Рубио са в една и съща листа за 2028 г., но че е твърде рано да се каже. „Няма да има напрежение“ относно това кой ще бъде начело на листата, коментира вицепрезидентът на САЩ в подкаста „Pod Force One“ на New York Post.