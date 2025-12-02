Украйна очаква масираните въздушни удари да са ежеседмични, основно с балистични ракети

От миналия септември Русия нанася ежедневни удари с дронове по територията на Украйна и паралелно 1-2 пъти месечно комбинирани масирани въздушни атаки с дронове и различни видове ракети. В последните месеци тези атаки се увеличават, а в Украйна предупреждават, че те може да станат ежеседмични.

Говорителят на украинските ВВС Юрий Ихнат коментира пред телевизия "24 Канал", че Русия произвежда достатъчно дронове и ракети, за да атакува Украйна веднъж или два пъти в седмицата. Основната цел е енергийната инфраструктура, която е от критично значение през зимните месеци, и създаване на хаос в обществото.

През ноември Русия е използвала рекорден брой балистични и аеробалистични ракети - общо 94, от които 27 - "Кинжал", отбелязва украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Причината е увеличеното производство на балистичните ракети "Искандер - М" (поне по две за денонощие) и покупките на севернокорейския еквивалент KN-23. През последните месеци Русия успя да натрупа и резерви от "Кинжал".

Тенденцията е притеснителна, признава Коваленко и посочва, че тези ракети могат да бъдат унищожени само от системите Patriot, от които не достигат нито установки, нито ракети, и европейските SAMP/T, които също са дефицитни.

Данните на украинските ВВС показват, че само малка част от тях са унищожени - 11 "Кинжал" и 27 балистични ракети "Искандер - М".

Въпреки санкциите Русия произвежда ракети и дронове, както и получава дронове от Иран и ракети от Северна Корея, сочат данните на украинските власти.

Европа продължава да подкрепя Украйна

Украйна има нужда от 1 млрд. долара за оръжия от САЩ по програмата PURL на НАТО, коментира украинският постоянен представител в организацията Олена Хетманчук. По тази програма се купуват основно дефицитните оръжия, включително и ракетите за ПВО. Нидерландия съобщи, че ще внесе още 250 млн. евро по PURL за Украйна.

Русия не коментира публично разговорите около плана за мир на САЩ

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа коментари за преговорите между САЩ и Украйна за мир, но потвърди, че на 2 декември ще има среща между представителя на Белия дом Стив Уиткоф, зетя на американския президент Джаред Къшнър и руския президент Владимир Путин. Ще има разпространени кадри преди началото на разговорите, но не е ясно дали ще има изявления пред медиите.

Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че сигналите от Русия сочат, че много вероятно планът няма да бъде приет. На различно ниво в страната предложенията дори и в първоначалния план, приписван на Уиткоф и руския представител Кирил Дмитриев, се отхвърлят.

Според зам.-председателят на комисията по отбрана в руския парламент Алексей Журавльов "правилните преговори" са между САЩ и Русия, а Европа и Украйна трябва да бъдат поставени пред свършен факт и да нямат друг избор, "освен да подпишат, каквото им се каже".

В ЕС обаче заявяват, че в предложенията на Вашингтон има множество точки, които зависят само от тяхното решение - за замразените руски активи, санкции, възстановяване на Украйна и нейното членство в ЕС. Френският президент Еманюел Макрон заяви по време на брифинг с украинския президент Володимир Зеленски, че представител на "Коалицията на желаещите" също трябва да участва в преговорите, защото именно те ще предоставят гаранциите за сигурност, които САЩ предвиждат за Украйна.

Русия твърди, че е превзела Вовчанск

Руският главнокомандващ ген. Валерий Герасимов съобщи пред президента Владимир Путин за превземането на Вовчанск (Харковска област) и други населени места в изпълнение на поставената през май 2024 година задача за буферна зона в района. ISW обаче посочва, че геолокализирани данни не потвърждават това заявление. Руски военни кореспонденти също критикуват прибързани съобщения за успехи. Те посочват, че Вовчанск, както повечето градове на фронтовата линия, е напълно разрушен.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1377-ия ден от пълномащабната война показват увеличаване на интензивността на бойните действия в Харковска област и 14 атаки. Остават ожесточени боевете и за Покровск, който също беше обявен за окупиран от Герасимов. ВСУ съобщава за 72 атаки Покровското и 22 в съседното Олександривско направление на 1 декември.

Украинските военни отричат превземането на Клинове, както заяви Герасимов. Руски военни кореспонденти също посочват, че това изявление е "изненадващо".

Интензивни остават боевете в Лиманското (21 атаки) и Костянтинивското направление (22). В Хуляйполе ВСУ съобщава за 17 атаки през миналото денонощие.

Като цяло на 1 декември има регистрирани 226 атаки, което е увеличение спрямо ден по-рано, когато ВСУ съобщи за 177 атаки. Русия е извършила и 66 въздушни удара със 192 управляеми авиационни бомби, както и 3500 артилерийски обстрела. Използвани са и 3200 fpv-дрона по фронтовата линия и близките населени места.

Украйна атакува казарми на "Ахмат" в Чечения

Министерството на отбраната на Русия съобщи за 45 унищожени дрона тази нощ, от които най-много над Брянска област (14), Краснодарския край (8), Крим (6) и Черно море (3), както и над Чечения. По данни в социалните мрежи в Чечения са атакувани казарми на специалния отряд "Ахмат" на Рамзан Кадиров, който е активен участник в бойните действия в Украйна.

В Брянска област има информация за удар по месокомбинат "Мираторг", а в Краснодарския край атакуван е Туапсе, където има петролен терминал.

Руските военни съобщават за един свален дрон над Орловска област, където целта е ТЕЦ и петролна база.

При пробива в Запорожка област Украйна е загубила 200 кв. км

През ноември Русия е увеличила темпото на придвижване и е окупирала 482 кв. км площ, сочат анализите на украинските военни анализатори. Една от причините е пробивът около Хуляйполе (Запорожка област), където бяха загубени 200 кв. км. Като цяло обаче през есента движението на руснаците се забавя видимо въпреки интензивните боеве в Покровското направление. За трите есенни месеца (септември - ноември) Русия е превзела 983 кв. км спрямо 1569 кв. км през лятото (юни - август).

От началото на годината Украйна е загубила 3847 кв. км от своята площ.

Руснаците показват признаци на недоволство към властта

Руснаците показват признаци на недоволство към властта, показва проучване на центъра "Левада", обявен от руските власти като "чуждестранен агент". Според данните одобрението на правителството и парламента е на най-ниското ниво от месеци.

От август доверието в правителството намалява с 9 пр.п. до 67%, а към парламента - със 7 пр.п. до 56%. С 4 пр.п. намалява и доверието към президента Владимир Путин, макар че остава на ниво от 84%. В същото време помолени в свободен текст да посочат политик, на когото се доверяват, само 48% от руснаците отбелязват, че това е Владимир Путин.

Одобрението към президента е най-голямо сред жителите на Москва (88%), заможните руснаци и тези, които смятат, че Русия се движи в правилната посока.