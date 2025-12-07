Как западните автомобилни компании промениха стратегията си спрямо Китай

Последният сезон на отчетите не беше благосклонен към китайските производители на автомобили. Но помислете за техните чуждестранни конкуренти, чиито славни дни на най-големия пазар на автомобили в света приключиха по време на пандемията. Те трябваше да намалят присъствието си и да се преориентират, превръщайки Китай в база за износ към останалата част от света, пише Bloomberg.

Досега стратегията работи. Това позволи на т.нар. „Детройтско трио“ - General Motors Co., Ford Motor Co. и Stellantis NV - да избегнат пълно оттегляне от пазара.

След като достигнаха рекордните 1,27 млн. доставки през 2016 г., продажбите на Ford в Китай спаднаха с 85% до приблизително 180 000 броя през миналата година. Подобен спад преживя и GM. Fiat Chrysler, сега част от Stellantis, напусна съвместното си предприятие за производство на SUV-ове в Китай преди три години.

Но след години на загуба на позиции от местните конкуренти, предлагащи автомобили с по-модерни технологии и на по-ниски цени, има признаци на обрат благодарение на износа от Китай към чуждбина. GM и Ford наскоро обявиха тримесечен растеж на този показател за първи път от 2023 г. насам. Stellantis сега работи с китайските партньори Zhejiang Leapmotor Technology Co. и Dongfeng Motor Group Co. за износ на своите автомобили.

Продажби на леки коли в Китай според страната на произход. Графика: Bloomberg

За бившия пазарен лидер GM, растежът следва драстична реформа, обявена миналия декември, която сви бизнеса на концерна и доведе до такси и отписвания на активи от над 5 млрд. долара от инвестицията му в съвместното предприятие със SAIC Motor Corp. В резултат на това производителят отчита печалба през всяко едно тримесечие тази година, изтъква главният финансов директор Пол Джейкъбсън.

Ford вече не прави статистическа разбивка на продажбите си в Китай. Но след преструктурирането и превръщането на едно от съвместните му предприятия в експортен център, автомобилният производител реализира печалба от 900 млн. долара преди лихви и данъци за миналата година, заяви заместник-председателят на компанията Джон Лоулър. Силният износ - 170 000 коли през 2024 г., с над 60% повече спрямо предходната година - е причината за способността на Ford да отчете девет последователни тримесечия на печалба в Китай.

Износ на произведени в Китай автомобили. Графика: Bloomberg

Обръщането към износ помогна на чуждестранните фирми да преживеят труден период относно Китай. Но те не могат да изнасят без производствената подкрепа на своите утвърдени китайски партньори. Майкъл Дън, индустриален консултант и бивш rykowoditel на GM, смята, че е грешка печалбите да се споделят 50 на 50 с партньорите, които според него в крайна сметка ще подбият цените на западните марки – нещо, което се е случвало и преди.

Реалността е, че китайските автомобилни производители вече доминират на родния пазар както при електрическите, така и при конвенционалните автомобили. До 2030 г. местните играчи вероятно ще контролират 76% от пазара в сравнение с дела им през 2021 г., когато достига само 43%, отбелязва Стивън Дайър, управляващ директор на консултантската фирма AlixPartners.

Макар че друг начин на работа може да включва инвестиране и обучение от технически напреднали местни партньори, както прави Stellantis, няма заместител на активното участие на китайския автомобилен пазар, който се превърна в най-конкурентния в света.

Търсенето в Китай се охлажда и правителството вероятно ще намали субсидиите през следващата година. Това означава, че всички компании ще се опитват да намерят спасение чрез износ. Запазването на курса в Китай и разбирането на динамиката на пазара показва, че чуждестранните производители на автомобили имат шанс да запазят предимството си, когато се изправят срещу китайските си конкуренти в чужбина.