Работодатели и синдикати одобриха преправения проектобюджет 2026

Работодателските организации в България подкрепиха направените промени в държавния бюджет за 2026 г., а от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ определиха предложения нов варианткато приемлив и с направени отстъпки от страна на социалните партньори след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Промените подчертават необходимостта от премахване на автоматичните механизми за определяне на възнаграждения, необходимостта от засилване на финансовата дисциплина, оптимизация на администрацията и подкрепа за инвестициите и иновациите, заявиха работодателските организации на брифинг.

Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев каза, че работодателските организации подкрепят направените позитивни промени в държавния бюджет. Сред тях са увеличението с два процентни пункта на осигуровките за пенсии от 2028 г., промяната в данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове.

„Нюансът, който трябва да се отбележи, е свързан с изпълнението на ангажимента за отпадането на автоматичните механизми за определяне на възнаграждения“ за сектори от държавната администрация, уточни Радев. Той допълни, че Законът за бюджета за 2026 г. съдържа текстове, които прекратяват прилагането на този механизъм за следващата година, но за пълното изпълнение на ангажимента са необходими и корекции в специализираните закони. „Когато това бъде завършено, ще имаме и пълната ни подкрепа“, каза той.

Този бюджет е приемлив и смятаме, че трябва да получи съгласие, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. КСНБ подкрепи държавния бюджет с едно условие, което финансовият министър пое като ангажимент да се случи – средствата за „Българските държавни железници – Пътнически превози“ да бъдат намерени – 15 млн. евро, както и да се дадат допълнителни средства към „Български пощи“ – 7,8 млн. евро, съобщи още той.

Видяхме реализирано и нашето искане за възстановяване на средствата за градския транспорт, след като алармирахме, че липсват парите за Столичния градски транспорт, каза още Димитров, припомняйки за протеста на шофьори в София преди няколко месеца. Оттук нататък кметът на София е на ход, добави той.

По думите на Димитров няма драма да се вземе дълг за покриване на дефицита в бюджета. Според него това дава възможност да се финансира капиталовата програма, в която има инвестиционни проекти, които биха дали тласък на икономиката.

По отношение на мантрата за държавната администрация той заяви, че трябва да се внимава с числата, особено ако зад тях стоят живи хора. Той добави, че 469 хил. души са тези, на които правителството плаща. Около 350 хил. от тях са заети в образованието, в културата и здравеопазването и социалните грижи, посочи Димитров. Ако това са ни хората, които ни пречат, смятам, че сме на грешен адрес, коментира той.

Държавната администрация е 114 хил. души и ръст на заплатите там от 1 млрд. евро е съизмерим с ръста на разходите за персонал през последните четири години, когато имаше различни правителства, посочи също президентът на КНСБ.

Виждаме, че бюджетът е компромисен. Всички направихме някакви отстъпки, за да се случи този бюджет, заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев. За КТ „Подкрепа“ приоритет са политика по доходите, демографска политика и данъчно-осигурителната политика, подчерта той.

По отношение на политика по доходите разпределението на заплащането на труда в публичния сектор трябва да мине през съгласуване на синдикатите, за да не се получава изкривяване, смята Кацарчев. По думите му, в демографската политика се откроява само увеличението на майчинските през втората година.

Председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК) Добри Митрев каза, че единството между работодателите и синдикатите е важен знак за общата цел – защита на интересите на българските предприятия и работещите у нас. „Нашето единство показва, че бюджетът може да бъде преразгледан и подобрен. Виждаме системните проблеми и деформации, които трябва да бъдат адресирани още в началото на следващата година, за да имаме по-ефективни бюджети в бъдеще“, каза той.

Боян Николаев Митракиев, зам. изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), заяви, че имат ефективни решения за почти всички проблеми на хората – от младите лекари до IT и аутомотив сектора, особено предвид европейската рецесия. „Запазваме данъчно-осигурителната система и продължаваме напред със спокойствие и решителност“, каза Митракиев.

Малко по-късно от пресцентъра на Министерски съвет съобщиха, че правителството е одобри проектобюджета за 2026 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028).

