Human Rights Watch: Въглищата са гориво за токсичен въздух в България

Въглищата са гориво за токсичен въздух в България, пише неправителствената организация Human Rights Watch в свой доклад. В него се отбелязва замърсяването със серен диоксид при горенето на въглища в деветте въглищни централи у нас.

Особено внимание наблюдателите обръщат на ТЕЦ "Марица 3" край Димитровград, заради който въздухът в региона не отговаря на нормите за нивото на серен диоксид и замърсяване с фини прахови частици.

Според организацията замърсяването на въздуха е основен фактор за хронични заболявания и смъртни случаи в България. През 2021 година процентът на преждевременна смъртност, свързана със замърсяване на въздуха е била 158 души на 100 хил., което е най-високото ниво за ЕС, посочват от Human Rights Watch.

Организацията препоръчва страната постепенно да започне да се отказва от въглищата и до 2030 година те да заемат минимален дял в енергийния микс. България използва основно лигнитни въглища, които обаче са силно замърсяващи, за производството на електроенергия. Въглищните централи са отговорни за около една трета от замърсяването с въглероден диоксид, допълват още от организацията.

В доклада се цитират данни на Центъра за изследвания в областта на енергията и чистия въздух (CREA), според които мръсният въздух е причината за 333 случая на преждевременна смърт в България и заедно с другите заболявания, свързани с въглищата, това коства на страната 742 млн. евро годишно, или приблизително 1% от брутния вътрешен продукт.

От Human Rights Watch обръщат внимание, че отлагането на крайните дати за отказ от въглища (до 2038 година) носи риск от загуба на европейски средства - 1,2 млрд. евро от Фонда за справедлив преход, както и средства от Механизма за възстановяване и устойчивост. А според оценката на CREA това отлагане ще доведе до 55 хил. преждевременни смъртни случая и щети за икономиката в размер на 14 млрд. евро.