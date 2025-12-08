Военноморските сили получиха първия нов многофункционален модулен патрулен кораб

Днес е исторически ден за нашите Военноморски сили, защото след повече от сто години за първи път в България се произвежда нов боен кораб от нашата отбранителна индустрия. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов при издигането на военноморския флаг на България на новия многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“, цитиран от военното ведомство.

„Храбри“ е първият от двата многофункционални модулни патрулни кораба, чиито строеж се осъществява в рамките на проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“.

Изпълнението на проекта започна през 2020 г. със сключването на договор между Министерството на отбраната и компанията FR. LURSSEN WERFT GMBH&Co.KG, впоследствие преименувана на NVL B.V.&Co.KG. Начало на строителството на първия кораб беше дадено на 3 декември 2021 г. с официална церемония в района на Кораборемонтен и корабостроителен завод „МТГ-Делфин”.

Ходовите изпитания на кораба „Храбри“ се проведоха през ноември в района на Варненския залив и определените райони на Черно море.

Министърът на отбраната съобщи, че очаква България скоро да получи одобрение от Европейската комисия за деветте проекта по механизма SAFE, два от които са свързани с придобиването на допълнителни ракети на двата нови кораба.

По думите му в рамките на параметрите на бюджета ще продължи и изпълнението на проектите за модернизация на армията.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов отбеляза, че проектът е реализиран с усилията на много хора – на държавното ръководство, на Военноморските сили, на компанията NVL и "МТГ Делфин". Той подчерта, че той е „уникален“ с това, че се реализира в българска корабостроителница, регионът се развива, запазват се инженерни и корабостроителни кадри, „създава се визия и път напред“.

Адмирал Ефтимов посочи, че това е „поредната значима, твърда, уверена стъпка в модернизацията на Българската армия“. „Пристигат първите самолети F-16, вдигаме флага на първия модулен многофункционален патрулен кораб, очакваме новите бойни машини за Сухопътните войски“, обясни той и акцентира върху нарастващото геополитическо значение на Черно море и необходимостта от способности за Българската армия.