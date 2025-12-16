SOFIX прекъсна осемдневната зелена серия

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) - SOFIX, прекъсна осемдневната положителна серия и отчете понижение във вторник. Бенчмаркът спадна с 0,19% до 1134,96 пункта, притиснат от акциите на „Уайзър Технолоджи“, „Софарма“ и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ), които поевтиняха със, съответно, 2,04%, 1,72% и 1,72%.

Същевременно останалите индекси отчетоха ръстове в сесията. Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,07% до 200,94 пункта, на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – с 0,14% до 229,27 пункта, на малките и средни предприятия beamX – с 0,68% до 109,91 пункта, а BGTR30 – с 0,02% до 979,99 пункта.

Оборотът в сесията надвиши 3,4 млн. лева, от които над 2,2 млн. лева се формираха от сделки, сключени на основен пазар на БФБ.

Общо 1,245 млн. лева от оборота се формира от прехвърляния по позицията на „Еврохолд“ при 1,05% спад на цената.

На второ място по оборот е „ВЕИ Инвест Холдинг“ с 567 хил. лева, следвано от „Софарма“ с 402,1 хил. лева, „Грийн Иновейшън“ със 103,9 хил. лева и „Доверие Обединен Холдинг“ с над 92,3 хил. лева.

„Доверие Обединен Холдинг“ е най-търгуваната акция в сесията с 49 сделки, следвана от БФБ и „Софарама“ с по 34, „Грийн Иновейшън“ с 20, „Сирма Груп Холдинг“ с 14.

От акциите в състава на SOFIX тези на БФБ са най-печеливши във вторник, след като поскъпнаха с 1,94%, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,32% и „Смарт Органик“ с 1,23%.

От акциите в BGBX40 „София комерс-Заложни къщи“ е най-поскъпващата с 9,17% ръст, следвана от „Петрол“ и „Хидравлични елементи и системи“ с по 4%, „Трейс Груп Холд“ с 3,88% и „ЕМКА“ с 3,52%.

„Уайзър“ е най-губещата акция и от BGBX40, следвана от „Телематик Интерактив България“ с 2% спад.

От акциите в beamX „Син Карс Индъстри“ е най-печеливша с ръст от 8,89% в сесията, следвана от „Пейсера България“ с 8,57%, „Ейч Ар Кепитъл“ със 7,14% и „Ай Ти Еф Груп“ с 2,07%. Само „Дронамикс Кепитъл“ отчита спад в сесията с 5,34%.